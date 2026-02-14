Bannon îl considera pe Papă ca pe un oponent al viziunii sale „suveraniste”

Documentele dezvăluie că, în 2019, Bannon a purtat corespondențe cu Epstein, încercând să-l atragă în eforturile sale îndreptate împotriva Papei Francisc. Într-un mesaj din iunie 2019, Bannon i-a scris lui Epstein: „Îl vom doborî pe (Papa) Francisc. Clintonii, Xi, Francisc, UE – hai, frate”, dezvăluie CNN .

Bannon, un susținător al naționalismului populist, îl percepea pe Papă ca pe un oponent al viziunii sale „suveraniste”. În 2018, fostul consilier l-a carcaterizat pe Papa Francisc ca fiind „de un dispreț total” într-un articol pentru The Spectator, acuzându-l că susține „elitele globaliste”.

Potrivit „SourceMaterial”, Bannon l-a încurajat pe Matteo Salvini, actualul viceprim-ministru al Italiei, să îl „atace” pe pontif. Salvini a folosit adesea simboluri și limbaj creștin în promovarea agendei sale antiimigrație.

Roma și Vaticanul au reprezentat puncte strategice pentru Bannon

Pentru a-și urmări obiectivele, fosta mână dreaptă a lui Trump a înființat un birou al Breitbart News în capitala italiană și a încercat să deschidă o „școală de gladiatori” pentru a apăra valorile iudeo-creștine. Totuși, Papa Francisc s-a opus ferm naționalismului, pledând pentru drepturile migranților și condamnând instrumentalizarea credinței în scopuri politice.

Documentele DOJ arată că Bannon a încercat să folosească și cartea „În dulapul Vaticanului” a jurnalistului francez Frédéric Martel pentru a-l discredita pe Papă. Într-un mesaj către Epstein, Bannon a sugerat ca acesta să devină producător executiv al unui film bazat pe carte: „Acum ești producător executiv al ”ITCOTV (În dulapul Vaticanului)”. Potrivit CNN, Martel a respins propunerea lui Bannon, declarând că drepturile pentru ecranizare erau deja vândute unei alte companii.

Steve Bannon (stânga), surprins în timp ce discută cu Jeffrey Epstein (dreapta) Foto: Profimedia

O carte controversată, folosită ca instrument de atac împotriva Papei Francisc

Cartea lui Martel, publicată în 2019, a provocat controverse prin afirmația că 80% din clerul Vaticanului ar fi homosexual, explorând în același timp secretul în jurul sexualității în Biserică. Bannon și-a manifestat interesul pentru a transforma cartea într-un instrument de atac împotriva Papei, dar Austen Ivereigh, biograful pontifului, a declarat pentru CNN că fostul consilier „a subestimat natura cărții – și a Papei Francisc”.

Dezvăluirile arată că Bannon a păstrat contacte cu Epstein, în ciuda condamnării acestuia din 2008 pentru infracțiuni sexuale. Episcopul Antonio Spadaro, un colaborator al Papei Francisc, a declarat pentru CNN că aceste mesaje reflectă o încercare de a combina „autoritatea spirituală cu puterea politică în scopuri strategice”. Spadaro a adăugat: „Aceste mesaje dezvăluie nu doar ostilitate față de un papă, ci o încercare mai profundă de a instrumentaliza credința ca armă – exact tentația pe care el a dorit să o dezarmeze”.

Între 2018 și 2019, Papa Francisc a fost ținta unei opoziții intense, culminând cu un dosar controversat publicat în august 2018 de Arhiepiscopul Carlo Maria Viganò, care l-a acuzat pe pontif că nu a gestionat corect cazurile de abuz ale cardinalului Theodore McCarrick. O anchetă ulterioară a Vaticanului l-a exonerat pe Papa Francisc de aceste acuzații.

Steve Bannon a fost condamnat, dar grațiat de președintele Trump în primul mandat

În ultimele sale ore la Casa Albă, din timpul primului mandat, Donald Trump a emis o serie de grațieri controversate, vizându-l direct pe fostul său strateg-șef Steve Bannon, care fusese acuzat de fraudarea fondurilor campaniei „We Build The Wall” destinate zidului de la granița cu Mexic.

De altfel, Donald Trump, este menționat de peste 1.000 de ori în cele aproximativ trei milioane de documente legate de Jeffrey Epstein, făcute publice în 2025, deși, inițial, președintele american s-a opus publicării acestora, relatează CNN.

