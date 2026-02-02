De ce mâncarea din avion are gust diferit

O însoțitoare de zbor cu ani de experiență a dezvăluit că preferă să își ia mâncare de acasă, la pachet, în timpul zborurilor, în loc să mănânce mâncarea din avion. Kamila Jakubjakova a dezvăluit motivele pentru care mâncarea din avion are gust diferit.

Kamila Jakubjakova, cu peste trei ani de experiență, a dezvăluit pentru Express.com că presiunea scăzută și aerul uscat din avion reduc simțul mirosului cu aproximativ 20%, diminuând și sensibilitatea papilelor gustative.

„Din cauza presiunii diferite a aerului și a aerului uscat din interiorul avionului, simțul mirosului nostru se reduce cu aproximativ 20%, la fel și sensibilitatea papilelor gustative, ceea ce face ca mâncarea să aibă un gust mai fad. Prin urmare, mâncarea din avion este adesea prea sărată”, a explicat ea, pentru presa britanică.

Care sunt efectele consumului excesiv de sare în avion și cum pot fi combătute

Experții de la Equinox atrag atenția că excesul de sare din mâncarea de avion poate cauza balonare și deshidratare.

„În condițiile de uscare din avion, consumul excesiv de sare crește riscul de balonare și deshidratare”, explică aceștia.

Pentru a combate efectele altitudinii asupra gustului și mirosului, specialiștii de la Akbar Travels recomandă hidratarea constantă.

„Menținerea hidratării ajută la păstrarea umidității gurii și nasului, facilitând astfel percepția aromelor”, spun aceștia. Evitați băuturile care deshidratează, cum ar fi cafeaua sau alcoolul.

O fostă stewardesă avertizează pasagerii să evite consumul de cafea în timpul zborului

O fostă stewardesă avertizează pasagerii să evite consumul de ceai sau cafea în timpul zborurilor, explicând că aceste băuturi, preparate la bord, pot prezenta riscuri pentru sănătate.

Dezvăluirile au fost făcute de Kat Kamalani, fostă membră a echipajului de cabină, pe rețeaua de socializare TikTok, relatează Mirror.

„Niciodată, dar niciodată să nu consumați aceste produse pe avion, vă spun ca fostă stewardesă. Regula numărul unu: Nu consumați niciun lichid care nu vine într-o doză sau sticlă”, a avertizat Kat Kamalani într-un videoclip care a adunat peste jumătate de milion de aprecieri.

Potrivit acesteia, motivul ține de igienă: „Rezervoarele de apă din avioane nu sunt curățate niciodată și sunt dezgustătoare”.

De ce recomandă pasagerilor să evite cafeaua pregătită la bord

Fosta însoțitoare de zbor a explicat că apa folosită pentru ceai și cafea provine din rezervoarele aeronavei, care sunt rareori curățate și pot fi contaminate. Mai mult, aceasta a adăugat că rezervoarele respective sunt situate în apropierea toaletelor, ceea ce ridică alte îngrijorări privind igiena.

„Chiar și membrii echipajului evită să bea ceai sau cafea în timpul zborurilor”, a adăugat Kamalani.

Pentru părinții care călătoresc cu bebeluși, Kat a oferit o soluție practică: „Cereți o sticlă de apă îmbuteliată și un pahar de apă caldă, apoi preparați biberonul cu apa îmbuteliată și puneți biberonul în apa caldă pentru a se încălzi”.

Experții în călătorii susțin, de asemenea, că este mai sigur să optăm pentru apă îmbuteliată sau băuturi sigilate, cum ar fi sucul proaspăt de portocale, în locul ceaiului sau cafelei preparate la bord. De asemenea, aceștia recomandă evitarea alcoolului în timpul zborurilor, deoarece poate duce la deshidratare.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE