Mesajul „Rusia nu este dușmanul meu”, lipit în Târgoviște

Recent, un sticker alb pe care scrie „Rusia nu este dușmanul meu” a fost lipit pe ușa unui restaurant din Târgoviște. Abțibildul rotund înfățișează două mâini strânse, una purtând o manșetă în steagul României, iar cealaltă una cu steagul Rusiei.

Stickerul din Târgoviște a fost fotografiat, iar ulterior a ajuns viral în mediul online, acolo unde imaginile au strâns sute de reacții, în special negative. Primele fotografii au apărut pe platforma X și au fost publicate de KNWLDG Media.

„Campania de afișe „Rusia nu este dușmanul meu” este acum în România”, se arată în postarea de pe X.

Momentan, nu se știe cine este responsabil pentru mesajul apărut pe ușa restaurantului din Târgoviște sau cine ar fi putut lipi astfel de stickere în România.

Sute de reacții în mediul online

Fotografiile de la Târgoviște au ajuns și pe Reddit, acolo unde internauții au lăsat sute de comentarii și reacții negative. În toate mesajele din online mesajul lipit la Târgoviște este aspru criticat, la fel și Rusia.

Internauții numesc în postări Rusia drept „Ruzzia” și amintesc câteva dintre evenimentele istorice nefericite. Aceștia precizează că „Rusia este dușmanul”, iar o persoană a modificat fotografia cu stickerul lipit pe ușa restaurantului și a scris în dreptul ei „Rusia este dușmanul”.

Cei mai mulți dintre aceștia au oferit în comentarii și soluții prin care abțibildul de la Ploiești să fie „reparat”. Internauții propun idei prin care cuvântul „nu” să fie tăiat sau înlocuit pentru a corecta mesajul:

„Sper că e rupt….. In opinia mea dacă s-a început așa e necesar și mesajul real : RuZzia e inamicul”, a scris cineva la postarea de Reddit.

„Marker negru, acoperit acel „nu” si un X frumos peste mâini. Astfel, devine un mesaj pozitiv, nici nu trebuie dezlipit”, a mai scris o persoană în comentarii.

„Sa șteargă cineva acel “nu””, este un alt răspuns la postarea de pe Reddit.

„Șterge „nu” din propoziție și e ok”, a mai spus cineva.

Mesajul a apărut și în alte țări din Europa

Stickerul apărut la Târgoviște se pare că face parte dintr-o campanie de afișe intitulate „Rusia nu este dușmanul meu”. Mai multe astfel de imagini au apărut și în alte țări europene precum Italia sau Franța.

Mesajul a fost afișat inclusiv sub forma unor postere pe clădiri sau chiar sub formă de afișe publicitare, după cum arată imaginile publicate pe rețeaua X de către KNWLDG Media.

„Reamintim că această campanie de afișe a fost desfășurată de mai mulți actori proruși în diverse țări europene, precum Italia și Franța.

În Franța, aceasta este realizată de ONG-ul prorus, al cărui președinte este un neonazist”, au mai scris aceștia în postarea de pe X.

La finalul lunii aprilie, a fost raportat faptul că Rusia și-a extins și dezvoltat o campanie de influență globală în ultimii trei ani ai războiului din Ucraina, răspândind conținut pro-Kremlin în articole Wikipedia și în instrumente populare de inteligență artificială.

