Mai exact, în loc de 50 de bani, prețul actual pentru o sticlă sau orice ambalaj reciclat, clienții vor primi înapoi 1 leu.

Kaufland România desfășoară, în perioada 24-30 iunie, o campanie de reciclare a sticlelor și altor ambalaje dedicată clienților care returnează recipiente cu simbolul SGR la aparatele de colectare din magazinele sale.

Foto: Libertatea

Românii care utilizează tichetul valoric primit pentru cumpărături și scanează Kaufland Card XTRA la casa de marcat vor primi un cupon de reducere cu aceeași valoare, disponibil în aplicația Kaufland Card XTRA.

Cuponul oferit poate fi utilizat între 15 și 28 iulie 2026 și are o valoare maximă de 50 de lei.

„Această inițiativă reflectă angajamentul constant al Kaufland de a promova practici sustenabile și de a încuraja colectarea separată a ambalajelor în rândul clienților săi”, au declarat reprezentanții retailerului.

Din 2021, Kaufland a instalat peste 600 de automate de colectare la nivel național, fiind singurul lanț comercial care oferă două infrastructuri pentru reciclare: una pentru ambalajele din Sistemul Garanție-Returnare și alta pentru recipientele de la produse cosmetice sau de curățenie.

Kaufland se numără printre cele mai mari companii de retail din Europa, cu peste 1.600 de magazine în 8 țări, peste 157.000 de angajați și o rețea de peste 195 de magazine în România.

Kaufland România a mai avut o campanie specială prin care dubla garanția SGR pentru sticlele reciclate la începutul anului trecut.

Românii au reciclat peste 10 miliarde de ambalaje în doi ani și jumătate, echivalentul a 700.000 de tone de sticle, PET-uri și doze de aluminiu, a anunțat recent RetuRO, administratorul Sistemului de Garanție-Returnare (SGR).

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