Această cantitate ar putea umple 15 nave de dimensiunea Titanicului sau ar forma un convoi de 30.000 de TIR-uri pe ruta București-Cluj-Napoca.

Românii au reciclat 700.000 tone deșeuri, echivalentul a 15 nave Titanic

Foto: Libertatea

De la lansarea programului în 2024, SGR a generat rulaje financiare de aproximativ 5 miliarde de lei, conform datelor RetuRO.

Sistemul funcționează pe baza unui proces bine structurat: producătorii plătesc o garanție de 50 de bani pentru fiecare ambalaj introdus pe piață, pe care ulterior o recuperează de la comercianți.

La rândul lor, comercianții primesc banii înapoi de la consumatori, care returnează sticlele și ambalajele pentru a-și recupera garanția.

Din veniturile SGR fac parte și sumele obținute din valorificarea materialelor reciclate, precum și din garanțiile nerevendicate – bani care, conform legii, sunt reinvestiți pentru dezvoltarea sistemului.

„Veniturile înregistrate cu orice titlu de către administratorul SGR, precum sumele obținute din vânzarea de material trimis de acesta către reciclare, tariful de administrare și garanțiile nerevendicate, se folosesc în mod exclusiv pentru susținerea funcționării și creșterea eficienței sistemului de garanție-returnare”, a explicat RetuRO.

Rata de reciclare a românilor în 2025: 83%

Foto: Libertatea

Rata de colectare a ambalajelor a crescut considerabil în rândul românilor, ajungând la 83% în 2025.

„Această evoluție reflectă adoptarea accelerată a sistemului de către consumatori și maturizarea operațională a acestuia”, au declarat reprezentanții RetuRO.

Creșterea a fost însoțită și de o majorare a ponderii veniturilor din valorificarea materialelor reciclate, care au ajuns să reprezinte 21% din totalul veniturilor în 2026, față de 9% în 2024.

Structura sistemului SGR

Sistemul, gestionat de RetuRO Sistem Garanție Returnare S.A., funcționează pe principiul non-profit, ceea ce înseamnă că orice surplus financiar este reinvestit în îmbunătățirea operațiunilor.

RetuRO a fost înființată de un consorțiu ce include Asociația Berarii României pentru Mediu (30%), Asociația Producătorilor de Băuturi Răcoritoare pentru Sustenabilitate (30%), Asociația Retailerilor pentru Mediu (20%) și Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (20%).

Producătorii contribuie la finanțarea sistemului prin plata unui tarif de administrare pentru fiecare ambalaj pus pe piață, destinat acoperirii costurilor operaționale, de la colectare la procesare.

În plus, veniturile generate din vânzarea materialelor reciclate aduc un aport semnificativ la bugetul SGR.

RetuRO a raportat pierderi de 62 de milioane de lei în 2023

În ciuda succeselor operaționale, RetuRO înregistrează încă pierderi financiare.

Potrivit ultimei raportări publicate pe site-ul Ministerului de Finanțe pentru 2023, compania a avut o cifră de afaceri netă de 3,3 milioane de lei, dar pierderi nete de 62 de milioane de lei.

Oficialii companiei sunt însă optimiști, mizând pe o îmbunătățire a performanțelor financiare pe măsură ce sistemul continuă să se dezvolte.

Restituirea garanției pentru ambalajele returnate la automatele de reciclare nu implică, de regulă, plata unui impozit. Cu toate acestea, Ministerul Finanțelor din Polonia atrage însă atenția că există situații în care banii recuperați în acest mod pot fi considerați venit impozabil.

Sistemul de Garanție-Returnare urmărește să contribuie la atingerea țintelor de reciclare impuse României de Uniunea Europeană și să susțină o economie circulară.

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