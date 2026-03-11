Incendiu de proporții la o fabrică de polistiren din Arad

Un incendiu de proporții a izbucnit miercuri dimineață, în jurul orei 07.30, la un depozit situat pe strada Ogorului, la ieșirea din municipiul Arad spre localitatea Zădăreni. Flăcările uriașe și norul gros de fum negru sunt vizibile de la mare distanță, inclusiv din zone precum Andrei Șaguna și Vladimirescu, potrivit Specialarad.ro.



Conform martorilor oculari, incendiul a cuprins o fabrică de polistiren, fiind afectate în special produsele depozitate acolo. La fața locului au intervenit imediat echipaje de pompieri din cadrul Detașamentului Arad.

Norul uriaș de fum se vede la câțiva kilometri

Un nor uriaș de fum a putut fi vizibil de la zeci de kilometri distanță. Din imaginile distribuite în mediu online se vede cum flăcările au cuprins întreaga hală.



În cursul dimineții de miercuri, mai mulți șoferi au fotografiat norul negru de fum din trafic, din Arad.

„Incendiu izbucnit la societatea comercială din Zona Industrială Aradul Nou, drumul spre Zădăreni. Intervin pompierii militari din cadrul Detașamentului Arad cu trei autospeciale de stingere și două ambulanțe SMURD. Incendiul se manifestă prin ardere generalizată, cu degajări mari de fum. Intervenția este în dinamică”, a transmis ISU Arad.

Autoritățile au emis avertizare Ro-Alert

ISU a confirmat că incendiul a cuprins fabrica de polistiren și a solicitat sprijin suplimentar.



„Din cauza cantității semnificative de fum rezultat, a fost transmis un mesaj de avertizare a populației prin sistemul RO-ALERT pentru persoanele aflate în zona din proximitatea locului intervenției”, au informat autoritățile.



Forțele de intervenție s-au mobilizat masiv pentru a controla incendiul. La fața locului acționează șase autospeciale de stingere, o ambulanță SMURD, un echipaj de descarcerare și o autoscară din cadrul ISU Arad. În sprijinul lor au sosit și echipaje ale ISU Timiș, care au pus la dispoziție două autospeciale de stingere.



„Au fost suplimentate echipajele la locul intervenției: ISU Arad cu o autoscară; ISU Timiș cu o mașină de stingere și o cisternă de mare capacitate (30.000 l); ISU Mureș cu o autospecială cu roboți. Totodată, având în vedere degajările mari de fum și propagarea fumului, a fost transmis al doilea mesaj RO-ALERT”, a mai transmis ISU Arad.

