Despăgubiri pentru peste 3.600 de imobile

Conform Hotărârii de Guvern, suma va fi distribuită proprietarilor a 3.632 de imobile din județele Vrancea și Brăila. 3.297 dintre aceste proprietăți sunt private, iar restul aparțin domeniului public sau privat al statului, anunță Bugetul.

Printre imobilele vizate se numără terenuri agricole, terenuri intravilane, construcții rezidențiale și anexe gospodărești.

„Proprietarii vor primi despăgubiri calculate la valoarea de piață a bunurilor expropriate, conform evaluărilor realizate de experți autorizați”, se arată în documentul oficial.

Cum funcționează exproprierea

Exproprierea, reglementată de legislația națională, permite statului să preia proprietăți private necesare pentru proiecte de interes public.

Procesul începe cu identificarea și notificarea proprietarilor, urmată de evaluarea imobilelor de către experți.

Dacă despăgubirile oferite sunt contestate, cazul poate ajunge în instanță, care poate dispune exproprierea forțată.

Cum va arăta Drumul Expres Focșani – Brăila

Drumul Expres Focșani – Brăila, cu o lungime de aproximativ 80 km, este considerat crucial pentru îmbunătățirea infrastructurii rutiere din România.

Acesta va asigura o legătură rapidă între Moldova și Dobrogea, fiind finanțat prin Programul Transport 2021-2027.

Bugetul total al proiectului este de 4,29 miliarde de lei, iar termenul de finalizare este stabilit pentru 2028.