„Proiectul Drumului Expres Focşani-Brăila avansează conform graficului, Antreprenorul finalizând studiile de teren: studiul topografic şi diagnosticul arheologic”, a transmis CNIR.

„Suntem alături de Antreprenor, în vederea accelerării proiectului. Mergem în teren pentru că vreau să ne asigurăm că, pe parcurs, nu vor fi sincope în derularea obiectivului conform termenelor şi la cele mai înalte standarde de calitate”, a declarat directorul general al Companiei Naţionale de Investiţii Rutiere, Gabriel Budescu.

În cadrul vizitei s-au stabilit ultimele detalii cu privire la definitivarea soluţiilor pentru drumurile locale şi relocarea canalelor de irigaţii.

Studiul geotehnic a fost realizat în cadrul Studiului de Fezabilitate la un nivel de detaliu corespunzător pentru definitivarea soluţiilor de proiectare, iar antreprenorul a transmis o primă formă a Documentaţiei Tehnice pentru obţinerea Autorizaţiei de Construire (DTAC), precizează compania.

Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) a anunțat vineri, 14 noiembrie 2025, emiterea ordinului de începere pentru contractul privind Drumul Expres Focșani–Brăila, astfel că data de 2 decembrie a fost stabilită ca moment oficial pentru demararea etapei de proiectare.

Contractul pentru realizarea Drumului Expres Focșani–Brăila are o durată totală de 42 de luni: 6 luni alocate proiectării și 36 de luni execuției.

Investiția prevede: 57 de poduri și viaducte, 6 noduri rutiere (inclusiv conexiunile cu A7 și cu Podul de la Brăila), 2 parcări și un spațiu de servicii dotat cu benzinărie și zonă de alimentație publică.







