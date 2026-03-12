Bărbatul din Brăila amenință cu greva foamei dacă polițiștii nu îi găsesc plasa cu mâncare

Un bărbat din Brăila amenință cu greva foamei, la aproape două luni după ce i-a fost furată o sacoșă cu alimente dintr-un magazin Lidl. Păgubitul, în vârstă de 44 de ani, și-a exprimat indignarea față de lipsa progresului în anchetă, potrivit portalului de știri locale Obiectivbr.ro.

Cum i-a fost furata plasa bărbatului

Incidentul s-a petrecut în data de 25 ianuarie 2026, la un magazin din zona capătului liniei 4. Conform polițiștilor, sacoșa cu alimente fusese lăsată într-o cușetă neasigurată.

„Se fac două luni de când mi-a furat sacoșa, intru în greva foamei! Oare nimeni nu are un rezultat concret? De la poliție mi-a zis că se rezolvă, când!?”, a declarat bărbatul, vizibil exasperat.

Un pensionar de 70 de ani ar fi persoana care i-a furat plasa cu mâncare din Lidl

Deși zona este supravegheată video, imaginile capturate nu ar fi suficient de clare pentru identificarea suspectului, un pensionar de peste 70 de ani.

„Firma asigură paza magazinului. Am întrebat agenții dacă a mai venit acel moș care mi-a furat sacoșa cu mâncare. Mi-au zis că vine, lasă sticle la reciclare și pleacă. De prins nu-l prinde niciodată, fiindcă nu se vede bine pe camere”, a mai adăugat bărbatul.

Bărbatul cumpărase alimentele pentru soția lui bolnavă

Acesta a subliniat că alimentele furate erau destinate soției sale, care este bolnavă, și a cerut insistent soluționarea cazului.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Brăila, sesizarea a fost înregistrată într-un dosar penal pentru furt, iar cercetările sunt în desfășurare.

„Deci dacă nu se vede bine pe camere video, este egal cu zero, niciodată nu îl prinde?! Se fac 2 luni de atunci, intru în greva foamei până când se rezolvă acest caz”, a transmis bărbatul, pentru sursa citată mai sus.

În urmă cu jumătate de an, o pensionară bolnavă de cancer a fost prinsă în timp ce fura mâncare din Lidl. Polițiștii au fost impresionați de situația ei dificilă așa că i-au plătit toate produsele.

