A plecat spre Siberia cu o mașină din 1998

Totul a început pe 6 ianuarie. În față avea un traseu uriaș, prin 11 țări, până într-un loc pe care mulți îl evită chiar și vara: Siberia. A plecat cu un Volkswagen Bora vechi de 27 de ani, cu aproape 480.000 de kilometri la bord, nu chiar genul de mașină pe care o alegi pentru o expediție extremă. Dar pentru Florin, tocmai asta a făcut aventura mai specială.

„Poate nu este prima alegere pentru o astfel de călătorie, dar exact asta mi-a plăcut”, povestește el.

Mașina a fost însă pregătită ca pentru război, cu încălzitoare suplimentare, suspensie întărită, izolație serioasă și chiar un pat improvizat în spate. Totul făcut de el, din banii strânși în trei ani, aproximativ 6.000 de euro.

„Prima oprire importantă a fost la Istanbul, unde urma să mă întâlnesc cu Dragoș Ene, un alt temerar din Constanța. Deși aveam obiective ușor diferite, ne unea același lucru: dorința de aventură”, povestește Florin.

Prima lecție: fără internet, fără GPS, doar oameni

După ce a trecut prin Turcia și Georgia, a ajuns la granița cu Rusia. Acolo au început emoțiile reale. A fost interogat de ofițeri, i s-au luat telefoanele și a stat ore întregi fără informații.

„Uneori aveam impresia că știau deja răspunsurile înainte să le dau”, mărturisește el pentru Obiectiv Vocea Brăilei.

După ce a trecut granița, a realizat rapid că regulile sunt altele. Nu avea internet, GPS-ul nu funcționa corect, iar orientarea devenea o provocare. La un moment dat, pierdut într-un oraș, a fost oprit de poliție. Dar, în loc de probleme, a primit ajutor.

„Au chemat un prieten și m-au dus la hotel. Atunci am înțeles că acolo oamenii contează mai mult decât tehnologia.”

Motorina a înghețat la minus 23 de grade

Drumul nu a fost deloc ușor. În Kazahstan, la minus 23 de grade, mașina s-a oprit. Motorina înghețase. Florin a fost tractat până la o pensiune, apoi dus pe platformă la service, unde s-a constatat că mașina avea apă în combustibil.

A stat câteva zile blocat. Dar exact acolo a avut una dintre cele mai frumoase experiențe, mai ales după ce a cunoscut-o pe Madina, o localnică.

„M-a întrebat dacă am vizitat ceva. I-am spus că nu prea. M-a luat de mână și mi-a zis: Hai să îl vizităm împreună.” Iar Madina l-a plimbat prin oraș, i-a arătat locuri, l-a dus la familia ei și, la plecare, i-a dat dulciuri pentru fiica lui.

„A fost unul dintre cele mai frumoase momente ale călătoriei.”

După mii de kilometri și opriri în orașe din Rusia, a ajuns la unul dintre cele mai spectaculoase locuri din lume, lacul Baikal. Acolo, deși drumul oficial pe gheață era închis, localnicii circulau deja, iar Florin a decis să riște.

„Am intrat pe lac și am mers câțiva kilometri pe gheață. Avea peste un metru grosime. Am oprit în mijloc și am stat acolo. A fost incredibil.”

Momentul cel mai greu: minus 50 de grade, singur pe drum

După Baikal, drumurile aventurierilor s-au despărțit. Dragoș a mers mai departe, iar Florin a început întoarcerea acasă. Acela, spune el, a fost momentul cel mai greu, când lângă Krasnoyarsk a condus singur aproximativ 250 de kilometri. Afară erau minus 50 de grade.

„A fost unul dintre cele mai tensionate momente. Eram doar eu, mașina și frigul.”

După o lună pe drum și 18.000 km, Florin Jipa s-a întors acasă cu mașina lui veche de 27 de ani, care a rezistat eroic. La final, brăileanul spune că experiența nu a fost doar despre frig sau distanțe.

„Nu a fost despre cât de departe am mers. A fost despre oameni, despre locuri și despre bucuria de a descoperi lumea, chiar și în cele mai reci locuri.”

