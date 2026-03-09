Încadrarea juridică a fost schimbată

Lovitură de teatru în dosarul accidentului provocat, săptămâna trecută, de Ion Gigel, zis „Sentiment”, în Brăila. Dosarul a fost preluat de Tribunal, iar acuzațiile s-au agravat. Șoferul nu mai este cercetat pentru vătămare din culpă, ci pentru tentativă de omor, riscând acum o pedeapsă mult mai aspră cu închisoarea. Anchetatorii consideră că șoferul a acceptat posibilitatea de a ucide prin acțiunile sale iresponsabile.

Astfel, procurorii brăileni marchează o premieră juridică locală prin schimbarea încadrării într-un dosar de accident rutier. Aceștia au stabilit că acțiunile șoferului depășesc sfera culpei, acuzându-l de tentativă la omor.

Argumentul central al anchetatorilor este că individul a conștientizat și a acceptat riscul de a transforma autoturismul într-o armă letală, acceptând implicit posibilitatea suprimării unor vieți omenești.

Procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Brăila susțin că inculpatul „Sentiment” a acționat cu intenție indirectă. Având în vedere antecedentele penale pentru conducere fără permis, faptul că avea dreptul de a conduce suspendat și că era preocupat de transmisiunea live pe TikTok, anchetatorii au concluzionat că acesta a prevăzut și a acceptat conștient riscul de a provoca un deces sau vătămări corporale extrem de grave.

Femeie strivită între mașină și stâlp

Pe 2 martie 2026, o femeie nevinovată din Brăila a ajuns în stare gravă la spital după ce a fost spulberată de șoferul unui Mercedes care a forțat culoarea roșie a semaforului. Victima a fost strivită între mașină și un stâlp, iar medicii i-au amputat un picior, încercând să o salveze, relatează Pro Lider FM și De Brăila.

Un șofer iresponsabil a provocat, luni, un accident în lanț la intersecția străzilor Griviței și Gării, după ce a ignorat culoarea roșie a semaforului. Autoturismul a ricoșat pe trotuar, spulberând un pieton, și a lovit violent alte două mașini. Autorul a abandonat mașina și a fugit de la locul accidntului.



