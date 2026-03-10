Profesorii navetiști, cei mai afectați

Recent, un cititor al publicației locale Obiectiv Vocea Brăilei a semnalat cazul soției sale, profesoară la școala din Bordei Verde, care, din cauza desființării cursei de la ora 6.00 pe ruta Brăila – Jugureanu, se confruntă cu dificultăți majore în a ajunge la clasă.

„Luni, 2 martie, soția a mers ca de obicei în stația de la liceul Cerna, ca să ia cursa care pleacă de la autogara Pax, pe traseul Brăila – Jugureanu, cu trecere prin Bordei Verde. A așteptat degeaba, mașina nu a mai venit. Interesându-ne la autogara Pax, am aflat că acea cursă de la ora 6.00 a fost desființată.

Nu ni se pare corect ca, dintr-o dată, la mijlocul anului școlar, să se anuleze o cursă pe care o firmă de transport și-a asumat-o prin contract! Sunt profesori, cum este și soția mea, care și-au ales o anumită școală din județ și în funcție de existența mijloacelor de transport”, a declarat Stelică B., soțul profesoarei afectate.

Firma care opera traseul Brăila – Jugureanu a cerut reducerea curselor din lipsă de călători

Conform informațiilor furnizate de Consiliul Județean Brăila, firma care deținea licența pentru traseul Brăila – Jugureanu a solicitat reducerea numărului de curse, motivând lipsa unui număr suficient de călători pentru a acoperi costurile de operare.

Dacă până în februarie 2026 existau curse atât dimineața, cât și după-amiaza, începând cu luna martie a rămas doar cursa de la ora 15.00 din Brăila și întoarcerea la ora 17.00 din Jugureanu. Această schimbare afectează în principal profesorii navetiști, care au nevoie de transport dimineața.

Unii operatori de transport au renunțat la rutele neprofitabile

Vicepreședintele Consiliului Județean Brăila, Ionuț Dobre, a explicat pentru Obiectiv Vocea Brăilei că scăderea numărului de călători pe cursele interjudețene a dus mulți operatori să renunțe la rutele considerate neprofitabile.

„În ultima perioadă, numărul de călători pentru cursele intrajudețene a scăzut constant, iar unii operatori au făcut solicitări pentru diminuarea anumitor curse considerate neprofitabile. Este cazul traseului Brăila – Jugureanu pentru care s-a păstrat o singură cursă, cu plecare de la ora 15.00 din Brăila, însă s-a redus numărul de curse și de pe alte trasee, spre Cazasu, Șuțești, Oancea, Gurguieți sau Maraloiu”.

Totodată, la solicitarea călătorilor, Consiliul Județean poate cere operatorilor să schimbe orele de plecare ale curselor rămase pentru a răspunde mai bine cerințelor acestora. În cazul cursei Brăila – Jugureanu, se poate impune mutarea plecării din Brăila la o oră matinală, precum 6.00 sau 7.00, dacă vor exista suficiente cereri în acest sens.

Transportul public județean din Brăila include 44 de trasee în 42 de grupe

Conform Consiliului Județean Brăila, programul de transport public județean de persoane prin curse regulate pe raza județului Brăila cuprinde un număr de 44 de trasee, grupate în 42 grupe, una dintre grupe fiind formată din 3 trasee.

Pentru atribuirea acestora s-au desfășurat, în perioada 2022-2024, trei proceduri de achiziție publică – licitație deschisă, în conformitate cu legislația în vigoare. La prima procedură s-au prezentat 22 de ofertanți și s-au atribuit 26 de loturi cu 28 de trasee. La cea de a doua procedură au fost 7 ofertanți și s-au atribuit 7 loturi cu 7 trasee. La cea de a treia procedură a fost un singur ofertant și s-au atribuit 2 loturi cu 2 trasee. Au rămas neatribuite 7 trasee, pentru care urmează să se organizeze o nouă procedură de atribuire.

În consecință, au fost încheiate 35 de contracte de delegare a gestiunii serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competență a Unității Administrativ-Teritoriale Județul Brăila  cu 12 operatori de transport și au fost atribuite 37 de trasee.

