Când vor fi închise sălile din Brăila

Primarul Marian Dragomir a explicat că locațiile care dețin autorizații valabile își vor putea continua activitatea strict până la expirarea acestora.

Marea majoritate a sălilor vor atinge acest termen până la sfârșitul anului curent, cel târziu în primele luni din 2027.

Edilul a subliniat că decizia a fost luată exclusiv în interesul cetățenilor și a evidențiat efortul de a rezista influențelor externe:

„Tragediile din familii nu au fost negociate, onoarea nu s-a măsurat în bani […] am dovedit încă o dată că nu se cedează la presiuni, nu răspundem la comenzi și nu suntem de vânzare! Am dovedit astăzi că am avut forța necesară să urmăm întreaga procedură legală pentru a scoate definitiv păcănelele din Brăila”, a transmis Marian Dragomir.

Până recent, doar Oficiul Național al Jocurilor de Noroc (ONJN) putea emite autorizații de funcționare.

Totuși, prin actualizarea în 2026 a OUG nr. 77/2009, consiliile locale au primit competența de a decide dacă permit sau nu aceste activități pe raza lor teritorială.

Primăria Brăila a folosit această pârghie legală pentru a elimina „păcănelele”.

Datele și impactul social care au fundamentat hotărârea:

  • Statistica locală: În Brăila funcționează în prezent 694 de aparate de tip slot-machine, dintr-un total național de peste 102.000.
  • Avertismentele medicale: Conform Organizației Mondiale a Sănătății, dependența de jocuri de noroc este o tulburare de comportament gravă, ducând la pierderea controlului, distrugerea familiilor, risc de suicid și impact socio-economic sever.
  • Situația de la Spitalul de Psihiatrie „Sf. Pantelimon”: Într-o adresă oficială trimisă Primăriei, unitatea medicală a raportat că, în ultimii 20 de ani, a tratat numeroși pacienți cu această dependență. De asemenea, la camera de gardă au ajuns frecvent tineri escortați de poliție sau jandarmi, necesitând ajutor medical în urma unor crize de comportament declanșate în sălile de jocuri.

Reguli noi pentru agențiile Loto și Casele de Pariuri

În ședința din 27 aprilie a fost aprobat și regulamentul pentru jocurile de tip loto și pariuri sportive. Acestea vor rămâne permise în Brăila, dar cu restricții stricte.

Astfel, este interzisă funcționarea acestora la o distanță mai mică de 100 de metri (pietonali) față de unitățile de învățământ, centrele de plasament pentru minori și locurile de joacă pentru copii.

Taxa pentru emiterea autorizației de funcționare a fost stabilită la 100 lei/mp/an. Începând cu 2027, acest cuantum va fi stabilit anual prin hotărârea de taxe și impozite locale.

Pentru agențiile care au deja o autorizație ONJN valabilă, noile reguli și taxe se vor aplica doar în momentul în care aceasta expiră.

