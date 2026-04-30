Incertitudinea politică din țară a adus la deprecierea leului, dar specialiștii BNR susțin că faza tensionată a fost consumată, iar piața începe să se așeze.

„Azi a fost o zi foarte agitată pe piață, așa se întâmplă în perioade de incertitudine, dar pe ultimele date pe care le avem la dispoziție putem spune că situația se va mai calma”, a precizat Dan Suciu, purtătorul de cuvânt al BNR, pentru Profit.ro.

Moneda națională a înregistrat o scădere accentuată pe piața interbancară pe parcursul zilei de joi, depreciindu-se constant în fața euro. Deși sesiunea a debutat la nivelul de 5,1005 lei, presiunea de vânzare a împins cotațiile spre pragul de 5,2 lei pentru un euro. La fixingul oficial de la ora 13:00, cursul anunțat a fost de 5,1417 lei, marcând o creștere clară față de valorile de 5,1004 lei înregistrate miercuri și 5,0937 lei raportate marți.

Pe parcursul ședinței, tranzacțiile s-au realizat în intervalul cuprins între 5,1000 și 5,1952 lei pentru un euro. Această evoluție negativă a leului a fost izolată în regiune, având în vedere că zlotul polonez și coroana cehească au rămas stabile la valorile de închidere din ziua precedentă. În același timp, forintul maghiar a reușit chiar să câștige teren, euro scăzând față de moneda Ungariei cu 0,45 procente.

Deprecierea severă a leului a început după depunerea moțiunii de cenzură a PSD și AUR împotriva Guvernului Ilie Bolojan, eveniment care a urcat cursul de la 5,0937 lei marți la 5,1004 lei miercuri.

Depunerea moțiunii a dus și la creșterea dobânzilor la care se împrumută statul, dar și la scăderea Bursei de la București, unde sunt listate cele mai valoroase companii de stat.

Dezbaterea şi votul asupra documentului sunt programate pentru marţi, 5 mai, în plenul reunit.







Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE