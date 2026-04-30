Contractul inițial între România și Pfizer

În mai 2021, Comisia Europeană a semnat un al treilea contract-cadru cu Pfizer, în plină pandemie, comandând 900 de milioane de doze inițiale și alte 900 de milioane opționale pentru 2022-2023.

România, reprezentând 4,34% din populația UE, a primit 39 de milioane de doze, conform deciziilor luate de premierul Florin Cîțu și ministrul Sănătății de atunci, Ioana Mihăilă.

Conform mecanismului UE, statele membre aveau opțiunea „opt-out” pentru a refuza vaccinurile, însă România a ales să rămână în contract.

Planul de renegociere a contractului cu Pfizer și Amendamentul 5

În decembrie 2022, Comisia Europeană a început discuții cu Pfizer pentru modificarea contractului, având în vedere îmbunătățirea situației epidemiologice.

Amendamentul 5 propunea reducerea numărului de doze, distribuția lor pe patru ani și o „taxă de flexibilitate” de 9,75 euro pe doză. 24 de state membre au acceptat amendamentul, în timp ce Ungaria și Polonia l-au respins explicit, iar România nu a dat un răspuns.

Un document din 17 februarie 2023, consultat de G4Media, indică faptul că Alexandru Rafila a transmis premierului Nicolae Ciucă o poziție fermă împotriva amendamentului. La acel moment, Rafila afirma: că „Este foarte dificil de explicat de ce pentru produse care nu au fost încă fabricate trebuie plătită o taxă care reprezintă aproximativ 50% din costul produsului”.

El considera că eficacitatea vaccinurilor anti-COVID era redusă în prevenirea transmiterii virusului și că rata de vaccinare în România era foarte scăzută. Rafila propunea identificarea unor soluții alternative, care să nu afecteze bugetul statului.

Lipsa deciziilor și implicarea lui Nicolae Ciucă

Alexandru Rafila susține că a transmis premierului Nicolae Ciucă cel puțin zece note de informare, fără a primi vreun răspuns.

„Aveam nevoie de aprobarea premierului, pentru că nu aveam baza legală pentru acele plăți”, a explicat fostul ministru.

Când a fost întrebat dacă Ministerul Sănătății ar fi trebuit să inițieze acte normative pentru aceste plăți, Rafila a declarat că acest lucru nu era posibil fără acceptul prealabil al premierului. Nicolae Ciucă nu a oferit explicații publice privind refuzul de a lua o decizie.

Rafila a afirmat că studiile naționale arătau că numărul de cazuri grave și de decese era similar între persoanele vaccinate și cele nevaccinate. Totuși, un expert în imunologie a declarat pentru G4Media, sub anonimat, că studiile internaționale contrazic această afirmație.

Expertul a explicat că eficiența vaccinurilor are mai multe componente. Vaccinurile și-au păstrat eficiența în prevenirea formelor severe de boală, chiar și pentru variantele virale noi, iar dozele de rapel au sporit protecția.

Refuzul de a accepta Amendamentul 5 a dus la menținerea României în contractul inițial, alături de Ungaria și Polonia.

„Ieșind din contract, nu doar că România trebuie să plătească suma uriașă către Pfizer, dar nici nu mai primește vaccinuri. Cei care vor să se vaccineze nu găsesc vaccinul”, a mai explicat expertul în imunologie, pentru G4Media.

Astfel, decizia de a nu renegocia contractul cu Pfizer a generat o povară financiară considerabilă, în timp ce accesul la vaccinuri pentru populație a fost compromis.

