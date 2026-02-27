Brașovul va fi orașul cu cea mai mare sală polivalentă din România

Brașovul se pregătește să devină orașul cu cea mai mare Sală Polivalentă din România. Noua construcție, situată pe amplasamentul fostului Stadion Municipal din cartierul Bartolomeu, va avea o capacitate de 11.233 de locuri, depășind actuala BTarena din Cluj, care oferă 10.000 de locuri, potrivit Golazo.ro.

Cât va costa proiectul polivalentei din Brașov

Proiectul reprezintă un parteneriat public între Compania Națională de Investiții (CNI) și Primăria Brașov, cu o investiție totală de peste 350 de milioane de lei, majoritatea fondurilor fiind asigurate de CNI.

Sala Polivalentă va fi un complex multifuncțional, capabil să găzduiască evenimente sportive, concerte, conferințe, expoziții și alte activități culturale sau sociale.

Când ar putea fi gata Sala Polivalentă din Brașov

Lucrările, începute în 2022, sunt realizate în proporție de 65%, structura și acoperișul fiind deja finalizate.

În prezent, se lucrează la finisaje, instalații interne, canalizări și fațada exterioară. Conform datelor publicate de sursa citată mai sus, structura de rezistență este realizată în proporție de 95%, iar acoperișurile sunt aproape complet finalizate (99%).

„Construcția respectă toate standardele naționale și internaționale pentru competiții de baschet, handbal, volei, tenis sau alte sporturi de interior”, au declarat oficialii proiectului. Printre facilități se numără zone VIP, spații administrative, vestiare, parcări subterane și spații comerciale.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE