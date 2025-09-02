Detalii despre proiect

În prezent, se lucrează la montarea structurii fațadei, care va oferi sălii un aspect exterior impresionant. Narcis Florescu, șeful de șantier, a declarat pentru GSP: „Avem sprijinul CNI în acest sens și, de altfel, ar fi și foarte greu de gestionat în acest moment lucrări de conservare. Ar costa destul de mult”.

Polivalenta-Colosseum din Brașov este finanțată în proporție de 96,5% de Compania Națională de Investiții (CNI), restul de 3,5% fiind asigurat de Primărie. Costul total al proiectului se ridică la 356,7 milioane lei.

Lucrările sunt executate de un consorțiu format din companii românești și turcești, condus de MIS Grup din Bistrița.

Stadiul actual al lucrărilor

Narcis Florescu a oferit detalii despre progresul lucrărilor: „Per total, ne aflăm la circa 70 la sută cu întregul complex”. Acesta include sala principală cu o capacitate de 10.059 locuri, o sală secundară pentru încălzire sau competiții mai mici cu 1.152 locuri, precum și amenajările exterioare.

Lucrările de zidărie în sala mare sunt aproape finalizate, atingând peste 95% din proiect. Compartimentările din gips-carton au ajuns la 75% din planul inițial.

Un element distinctiv al Polivalentei va fi fațada sa. Florescu explică: „Am început confecția metalică de fațadă, un element extraordinar din punct de vedere arhitectural. Va arăta fantastic la final. Va conține o colecție de panouri policarbonat, în care vor fi integrate surse de lumină LED, cu alimentare individuală.”

Această fațadă va permite crearea unor jocuri de lumini spectaculoase, adăugând un plus de atractivitate clădirii.

Proiectul include și lucrări de amenajare a spațiului din jurul sălii. Florescu menționează: „Am demarat deja și lucrările la amenajările exterioare. Mă refer acum la montarea structurii de rezistență pentru trei umbrare mari, care se vor afla la intrarea în complex”.

Data estimată de finalizare

Constructorii estimează că întregul complex va fi gata de funcționare spre sfârșitul anului 2026. Această dată reprezintă o întârziere de aproximativ un an față de planul inițial, cauzată în principal de necesitatea reproiectării unor circuite de instalații.

Polivalenta din Brașov va fi un spațiu multifuncțional, capabil să găzduiască o varietate de evenimente sportive și culturale. Terenul va fi echipat cu un parchet demontabil, adaptabil pentru diverse sporturi și omologabil FIBA pentru baschet. Pentru handbal, va exista o pardoseală specială din PVC.

Pe acoperiș va fi instalat un sistem de 1.500 de panouri fotovoltaice, fiecare cu o putere de 275 W, pentru a îmbunătăți performanța energetică a clădirii.

Structura clădirii

Complexul este organizat pe patru niveluri:

Subsol: acces la terenuri, vestiare, zone VIP, spații pentru presă și administrație, parcare, cabine pentru artiști și spații tehnice. Parter: acces public, spații comerciale, baruri și grupuri sanitare. Mezanin: spații pentru public, săli de conferințe, bucătărie și spații tehnice. Etajul 1: zone pentru public, VIP și presă, restaurant cu terasă și spații de depozitare.

