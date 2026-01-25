Poziția a fost exprimată de Ionuț Rusu, directorul BT Arena, care a explicat că selecția evenimentelor trebuie să reflecte statutul simbolic al sălii și imaginea orașului Cluj-Napoca.

„Nu am avut concerte de manele și nici nu plănuim să avem concerte de manele. Din punctul meu de vedere, Sala Polivalentă din Cluj-Napoca, care este capitala evenimentelor și a sporturilor din România, rămâne o instituție de cultură, atât sportivă cât și în ceea ce privește evenimentele artistice. Fiind un loc de referință pentru municipiul Cluj-Napoca, dorim să aducem evenimente de calitate care să aducă un plus imaginii orașului pe care îl reprezentăm cu mândrie”, a declarat Ionuț Rusu în cadrul emisiunii „Horia Nasra Show”.

BT Arena are o capacitate de 10.000 de locuri, o suprafață de 38.410 metri pătrați și o parcare subterană cu 443 de locuri. Tot aici își desfășoară meciurile echipa de baschet U BT Cluj Napoca. Sala găzduiește competiții sportive naționale și internaționale, dar și evenimente culturale și de divertisment de amploare.

Unul dintre cele mai așteptate evenimente confirmate pentru acest an este meciul de retragere al Simonei Halep, programat pe 13 iunie 2026, în cadrul Sports Festival.

Fosta campioană mondială la tenis își va încheia oficial cariera într-un spectacol memorabil, la un an și patru luni de la ultimul său meci oficial, disputat pe 4 februarie 2025 împotriva Luciei Bronzetti, încheiat cu scorul de 6-1, 6-1.

„Sports Festival pregătește pentru România un moment unic și plin de emoție: Simona Halep, simbol al perseverenței și al performanței, își va disputa meciul de retragere într-un spectacol memorabil, pe scena BTarena din Cluj-Napoca. Evenimentul va avea loc sâmbătă, 13 iunie 2026, începând cu ora 17.00, iar accesul publicului se va deschide la ora 16.00. Publicul va trăi alături de Simona o seară încărcată de emoție, recunoștință și inspirație, într-un eveniment care va aduce în același loc mari nume ale tenisului mondial, momente surpriză și o atmosferă de neuitat”, au transmis Organizatorii Sports Festival.

BT Arena rămâne un simbol al excelenței culturale și sportive al Clujului, susținând evenimente de calitate care să pună în valoare comunitatea locală și să atragă atenția națională și internațională asupra orașului.

