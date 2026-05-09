Conform publicației locale Biz Brașov, copiii erau frecvent văzuți cerșind în zone comerciale, lipsiți de acces la educație și un mediu sigur. Totodată, părinții lor făceau deseori scandaluri în stradă.

„Acești copii erau privați de ceea ce ar trebui să reprezinte normalitatea oricărui copil: educație, siguranță și un mediu decent de viață”, a declarat Codreanu.

Copiii au fost preluați de DGASPC și integrați în centre specializate unde vor beneficia de protecție, sprijin și acces la școală. Autoritățile consideră intervenția un pas important în combaterea neglijării și exploatării minorilor.

Potrivit Biz Brașov, astfel de acțiuni de prevenție și intervenție vor continua, cu scopul protejării celor vulnerabili.

„Vom continua aceste acțiuni de prevenție și intervenție, cu caracter permanent, pentru siguranța și protecția copiilor din comunitatea noastră”, a subliniat Adrian Codreanu.

