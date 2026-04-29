Această dinamică pozitivă pe bursă este susținută direct de performanțele financiare obținute anul trecut.

Astfel, IAR Braşov afişează o apreciere de 56% a preţului acţiunilor de la început de an şi 84% în ultimele 12 luni.

La o cifră de afaceri de 440,8 milioane lei (în creștere cu 15,5%), profitul este de 47,7 milioane lei (o majorare semnificativă de 51%).

În plus, acţionarii votează miercuri distribuirea unui dividend de 43 de milioane de lei, echivalentul a 2,35 lei brut pe acţiune şi un randament de circa 10% raportat la preţul de luni.

Pe lângă performanțele financiare, compania beneficiază de o miză strategică majoră: interesul gigantului Airbus de a produce în România, alături de IAR Brașov, elicopterele militare H225M.

Totuși, concretizarea acestui proiect depinde de plasarea unei eventuale comenzi din partea statului român.

Compania este controlată majoritar de statul român, prin Ministerul Economiei, care deține 65% din capital. La rândul său, Ministerul Muncii are 7,3% din acţiuni.

