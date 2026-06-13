Pentru a determina fezabilitatea proiectului, autoritățile au alocat 140.000 de lei pentru un studiu de specialitate.

Brașov vrea să stocheze energia electrică dintr-un parc fotovoltaic

Această inițiativă vine în contextul în care, la nivel european, stocarea de energie regenerabilă câștigă teren ca metodă de optimizare a consumului și producției.

Primăria Brașov vrea să se alinieze acestor tendințe, mai ales că centrala fotovoltaică din Stupini, cu o capacitate de 19,95 MW, urmează să fie finalizată.

În decembrie 2023, municipalitatea din Brașov a semnat un contract de 75,1 milioane de lei (din care 40,4 milioane lei finanțare europeană) pentru proiectarea și execuția acestui parc energetic, însă lucrările au întârziat.

Parcul fotovoltaic din Brașov trebuia terminat din 2024

Inițial, proiectul trebuia finalizat în 2024, însă graficul nu a fost respectat de constructor, asocierea condusă de Synergy Construct SRL.

Pentru a evita pierderea finanțării, Primăria Brașov a semnat un act adițional la contractul de finanțare pe 6 noiembrie 2025. În prezent, centrala urmează să intre în faza de testare.

Decizia finală privind implementarea proiectului din Brașov va fi luată după finalizarea studiului de fezabilitate.

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