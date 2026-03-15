Patronii din Piața Sfatului și din zonele adiacente au fost impulsionați să solicite autorizațiile necesare. Totodată, unele terase sunt deja funcționale, relatează publicația locală Brașov.net.

„Încă de săptămâna trecută, o parte din comercianții din Centrul Istoric al Brașovului și-au amplasat terasele. Avem în jur de 60-65 de solicitări pentru amplasare de terase. O parte și-au ridicat deja abonamentele și încep să-și amplaseze aceste terase”, a declarat purtătorul de cuvânt al Primăriei Brașov, Sorin Toarcea.

Oficialul Primăriei estimează că, dacă vremea se va menține favorabilă, majoritatea teraselor solicitate vor fi operaționale până la sfârșitul lunii martie.

Această decizie de a deschide terasele vine în contextul unui weekend cu prognoză meteo bună și a anticipării unui număr mare de vizitatori, conform Brașov.net.

