„Tăieri ilegale descoperite și sancționate în aria protejată Podișul Hârtibaciului, din județul Brașov Garda Forestieră Națională a descoperit tăieri ilegale și furt de lemn într-un loc unde regulile ar trebui respectate mai strict ca oriunde altundeva. ️Nu vorbim doar despre lemn furat. Arborii tăiați ar fi trebuit să asigure semințișul din care să se dezvolte viitoare pădure”, a scris ministrul mediului, pe Facebook.

Acţiunea de control a dus la constatarea a 7 contravenţii, aplicarea unei amenzi de 30.000 de lei şi deschiderea unui dosar penal.

„Ariile protejate nu sunt linii abstracte pe o hartă! Sunt comori naturale, unde fiecare abatere lasă urme pe termen lung. De aceea, controalele sunt esențiale. Protejarea pădurilor înseamnă prezență în teren și aplicarea legii exact acolo unde e cel mai greu”, a mai adăugat Diana Buzoianu.

