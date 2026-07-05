Nu a reacționat la metodele de alungare

Reprezentanții municipalității au explicat că decizia de a folosi armamentul din dotare a fost luată în conformitate cu protocoalele stricte privind gestionarea animalelor agresive sau apatice care nu se mai tem de oameni.

Exemplarul eliminat este o ursoaică bătrână, care își dezvoltase un obicei din a coborî printre blocuri și case în căutare de hrană, devenind un factor de risc major pentru localnici. În momentul în care echipele specializate au încercat să o îndepărteze din oraș, comportamentul animalului a fost unul neobișnuit.

„În urma monitorizării prezenţei urşilor în zona străzii Jepilor şi a sesizărilor primite cu privire la prezenţa unei ursoaice cu doi pui, echipa constituită la nivelul municipiului Braşov a constatat prezenţa a încă unei ursoaice cu trei pui şi a unei femele fără pui. Dacă ursoaica cu pui a reacţionat la semnalizările acustice şi s-a retras spre pădure, cealaltă femelă, în vârstă de 11 ani, nu a reacţionat şi a continuat să rămână în zonă, astfel încât echipa a fost nevoită să ia decizia extragerii acesteia”, a anuțat, duminică Primăria Braşov.

În ultimele săptămâni, autorităţile din municipiu au intervenit în mai multe zone, extrăgând urși care erau frecvent văzuți în oraş, în căutare de hrană

O mamă cu trei pui a reușit să se salveze

În aceeași zonă, martorii și autoritățile au localizat o a doua ursoaică. Aceasta era însoțită de trei pui, o configurație considerată extrem de imprevizibilă și predispusă la atacuri violente în cazul în care femela simte că puii îi sunt amenințați.

Agitația provocată de forțele de intervenție și zgomotele puternice au determinat-o pe ursoaică să își ia puii și să se retragă de urgență în pădure.

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