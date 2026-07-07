Ce riscă bucureștenii care hrănesc porumbeii

Amenzile pornesc de la 1.000 de lei și pot ajunge la 5.000 de lei. Sancțiunea poate fi însă dublată dacă persoana amendată nu respectă măsurile dispuse de polițiștii locali după primul proces-verbal. Astfel, amenda poate ajunge la 10.000 de lei.

Regula îi vizează pe cei care aruncă pâine, mămăligă, grâu sau alte resturi de mâncare pentru păsări pe domeniul public. Sunt vizate trotuarele, aleile din parcuri, spațiile verzi, zonele din fața blocurilor, dar și pervazurile sau alte locuri de unde hrana ajunge să atragă stoluri de porumbei.

Polițiștii locali pot da amenzi, dar pot dispune și măsuri suplimentare. Cei prinși că hrănesc păsările pot fi puși să strângă mâncarea aruncată și să curețe zona.

De ce au fost interzise aceste obiceiuri

Cele mai multe plângeri vin din zonele de blocuri. Locatarii spun că unii vecini pun constant hrană pentru porumbei la ferestre sau în apropierea scărilor, iar păsările murdăresc pervazurile, balcoanele, aparatele de aer condiționat, aleile și spațiile verzi.

Primaria Sectorului 2 spune că măsura nu este îndreptată împotriva celor care iubesc animalele, ci împotriva situațiilor în care un obicei personal ajunge să îi afecteze pe ceilalți locatari.

„Dacă vecinul de la etajul 4 și-a transformat pervazul ferestrei în loc de hrănit porumbeii și acest comportament afectează toți vecinii de sub etajul 4, deja este un comportament antisocial care nu poate fi încurajat și atunci vom interveni. Îi asigur pe toți iubitorii de animale că nu e intenția noastră să-i pedepsim pe cei care ajută animalele de pe domeniul public, dar acest lucru trebuie făcut într-un mod în care să nu deranjeze comunitatea”, a declarat Rareș Hopincă, pentru Observator News.

„În fiecare zi venim să le aducem”

Unii bucureșteni recunosc că hrănesc porumbeii de ani întregi și spun că nu vor să arunce resturile de mâncare.

„Ce avem pe acasă, decât să le aruncăm. Grâu, mănâncă pâine, mămăliguță dacă este de pe-o zi pe alta. Și uite venim aici, le mănâncă. În fiecare zi venim să le aducem”, a spus Marina, o femeie care hrănește porumbeii în zona Obor, pentru Observator News.

Alți locuitori spun că ar respecta regulile dacă ar exista afișe clare sau locuri special amenajate unde hrana pentru păsări să poată fi lăsată fără să deranjeze.

Porumbeii pot aduce și probleme de sănătate

Pe lângă mizerie, autoritățile invocă și riscurile pentru sănătate. Biologii atrag atenția că porumbeii pot fi purtători de boli, iar acumularea de excremente pe clădiri, trotuare sau instalații poate deveni o problemă de igienă.

Cei care vor să țină păsările la distanță pot folosi soluții care nu le rănesc. În magazinele de bricolaj se găsesc benzi reflectorizante și alte dispozitive care sperie porumbeii și îi îndepărtează de pe balcoane, pervazuri sau aparate de aer condiționat.

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