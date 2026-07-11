Potrivit reprezentanţilor ROMATSA, regia mai dispune de resurse financiare doar pentru câteva săptămâni, iar suspendarea activităţii sale ar putea afecta siguranţa traficului aerian, precum şi misiunile NATO pe flancul estic.

O criză cu implicaţii majore pentru securitatea naţională

Reprezentanţii ROMATSA au explicat că notificarea Eurocontrol a fost emisă în temeiul obligaţiilor legale ale organizaţiei de a bloca sumele colectate pentru serviciile de navigaţie aeriană, furnizate de ROMATSA.

„Notificarea transmisă de Eurocontrol vizează punerea în aplicare a obligaţiilor care îi revin acestei organizaţii în calitate de terţ poprit şi priveşte sumele pe care Eurocontrol le colectează pentru furnizarea, de către ROMATSA, a serviciilor de navigaţie aeriană de rută”, au declarat oficialii regiei la acel moment.

Măsura de poprire se referă la o datorie reclamată de Pfizer de 3,42 miliarde de lei, la care se adaugă 18,5 milioane de euro drept cheltuieli de recuperare.

Deşi ROMATSA continuă să asigure serviciile de trafic aerian fără întreruperi, reprezentanţii săi avertizează că situaţia nu poate fi menţinută pe termen lung.

„Orizontul de funcţionare pe baza resurselor proprii este unul limitat, măsurabil în săptămâni, nici măcar luni – chiar în condiţiile măsurilor de conservare a lichidităţilor deja adoptate”, au precizat aceştia.

Blocarea conturilor ROMATSA, o problemă recurentă

Aceasta este a treia oară când ROMATSA se confruntă cu o astfel de situaţie, după ce, în 2015 şi 2019, conturile sale au fost blocate ca urmare a litigiilor dintre fraţii Ioan şi Viorel Micula şi statul român.

Reprezentanţii regiei subliniază că de această dată, la fel ca în cazurile anterioare, ROMATSA nu este debitorul care a generat măsura de poprire, ci statul român.

Pentru a contesta măsura în instanţele din Belgia, instituţia a apelat la aceeaşi casă de avocatură care a asistat-o şi în precedentele cazuri.

„Subliniem că ROMATSA nu este debitorul obligaţiei care a generat măsura de poprire. Soluţionarea cu celeritate a situaţiei, la nivelul autorităţilor statului, este esenţială pentru menţinerea neîntreruptă a serviciilor de navigaţie aeriană”, au mai transmis oficialii regiei.

România, obligată să plătească sute de milioane de euro

Problemele financiare ale ROMATSA sunt legate de o decizie luată în aprilie 2026 de o instanţă belgiană, care a obligat România şi Polonia să preia o livrare de vaccinuri anti-COVID-19 în valoare de 1,9 miliarde de euro, produse de Pfizer. Din această sumă, România are de achitat aproximativ 600 de milioane de euro.

În acest context, notificarea de poprire emisă de Eurocontrol a stârnit îngrijorări la nivel naţional şi internaţional.

O suspendare a activităţii ROMATSA ar însemna nu doar întreruperea serviciilor de trafic aerian, ci şi riscuri pentru securitatea naţională şi pentru misiunile NATO desfăşurate pe flancul estic.

CSAT, implicat în soluţionarea crizei

Pe 28 iunie 2026, cu două zile înainte de notificarea oficială a Eurocontrol, Consiliul Suprem de Apărare a Ţării (CSAT) a analizat situaţia critică a ROMATSA.

Membrii CSAT au atras atenţia asupra unei posibile vulnerabilităţi sistemice majore la adresa securităţii naţionale, în cazul suspendării activităţii regiei.

Potrivit unui comunicat al CSAT, suspendarea activităţii ROMATSA ar duce la „degradarea imediată a supravegherii spaţiului aerian integrat şi perturbarea misiunilor tactice sau logistice ale NATO pe flancul estic”.

Situaţia a fost agravată de o decizie din februarie 2026 a Curţii de Apel Bucureşti, care a suspendat pentru 30 de zile Certificatul de furnizor de servicii de navigaţie aeriană al ROMATSA.

Decizia a venit în urma unui proces deschis de doisprezece controlori de trafic aerian, care au acuzat regia de discriminare la angajare. Deşi decizia nu este definitivă, aceasta a atras atenţia autorităţilor asupra fragilităţii sectorului de trafic aerian din România.

Cu termenul limită de 15 iulie 2026 care se apropie rapid, soarta ROMATSA rămâne incertă.