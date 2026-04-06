Conform documentului de fundamentare, ajustarea prețurilor este justificată de scumpirea energiei electrice, a mentenanței și a necesității de a susține investițiile în extinderea rețelei de magistrale.
Bilete și abonamente la metrou mai scumpe de la 1 mai 2026
Metrorex a propus o majorare a tarifelor de transport, care ar urma să intre în vigoare de la 1 mai 2026, pentru toate tipurile de bilete și abonamente, inclusiv pentru abonamentul lunar. Majorările de preț propuse de Metrorex sunt următoarele:
- Cartela de 2 călătorii: De la 10 lei în prezent la 14 lei;
- Abonamentul lunar: De la 100 de lei la 140 de lei;
- Abonamentul anual: De la 900 de lei la 1300 de lei.
Petiție împotriva scumpirilor propuse de Metrorex
Decizia a generat un val de nemulțumire în rândul navetiștilor. Pe platforma „Campania Mea – Declic” a fost lansată petiția intitulată „Nu măriți prețul călătoriei la metrou”, care a adunat rapid un număr semnificativ de susținători.
Semnatarii petiției invocă mai multe motive pentru care consideră majorarea nejustificată în acest moment:
- Calitatea serviciilor: Se reclamă timpii mari de așteptare la orele de vârf și lipsa de ventilație optimă în unele garnituri vechi.
- Impactul social: Creșterea costurilor de transport afectează direct bugetul familiilor cu venituri mici și medii, dar și pe cel al studenților care depind de abonamente.
- Descurajarea transportului ecologic: Protestatarii susțin că scumpirea biletelor îi va determina pe mulți bucureșteni să revină la utilizarea autoturismelor personale, agravând astfel traficul și poluarea din oraș.
Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.