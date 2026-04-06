Conform documentului de fundamentare, ajustarea prețurilor este justificată de scumpirea energiei electrice, a mentenanței și a necesității de a susține investițiile în extinderea rețelei de magistrale.

Bilete și abonamente la metrou mai scumpe de la 1 mai 2026

Metrorex a propus o majorare a tarifelor de transport, care ar urma să intre în vigoare de la 1 mai 2026, pentru toate tipurile de bilete și abonamente, inclusiv pentru abonamentul lunar. Majorările de preț propuse de Metrorex sunt următoarele:

Cartela de 2 călătorii: De la 10 lei în prezent la 14 lei;

Abonamentul lunar: De la 100 de lei la 140 de lei;

Abonamentul anual: De la 900 de lei la 1300 de lei.

Petiție împotriva scumpirilor propuse de Metrorex

Decizia a generat un val de nemulțumire în rândul navetiștilor. Pe platforma „Campania Mea – Declic” a fost lansată petiția intitulată „Nu măriți prețul călătoriei la metrou”, care a adunat rapid un număr semnificativ de susținători.

Semnatarii petiției invocă mai multe motive pentru care consideră majorarea nejustificată în acest moment:

Calitatea serviciilor: Se reclamă timpii mari de așteptare la orele de vârf și lipsa de ventilație optimă în unele garnituri vechi. Impactul social: Creșterea costurilor de transport afectează direct bugetul familiilor cu venituri mici și medii, dar și pe cel al studenților care depind de abonamente. Descurajarea transportului ecologic: Protestatarii susțin că scumpirea biletelor îi va determina pe mulți bucureșteni să revină la utilizarea autoturismelor personale, agravând astfel traficul și poluarea din oraș.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE