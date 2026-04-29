Oficialul a efectuat o vizită pe șantier alături de primarul orașului Buftea, George Pistol, verificând în special zona nodului rutier A0 – DN7, unde se ridică un pasaj lung de 733 de metri care supratraversează Drumul Național 7 și calea ferată București – Pitești.

Stadiul lucrărilor la structuri și pasaje

Constructorul lucrează simultan atât la infrastructura rutieră, cât și la structurile complexe de pe traseu:

Pasajul peste CF101 (București – Pitești) și DN7 (733 m): Au fost montate deja pe poziție 12 din cele 46 de grinzi prefabricate din beton.

Pasajul peste râul Colentina, CF 300 (București – Ploiești) și CF Mogoșoaia – Buftea (650 m, 17 deschideri): Săptămâna viitoare va începe instalarea a 24 de grinzi mixte din metal și a 84 de grinzi din beton precomprimat. În paralel, se armează placa de suprabetonare și a început turnarea betonului pe primele tronsoane.

Pasajele de conexiune locală: Montarea grinzilor pentru pasajele care vor lega autostrada de drumurile locale se va realiza în ultima etapă a proiectului.

Terasamentele și infrastructura rutieră

Între DN1 și DN1A: Terasamentele sunt complet finalizate, lucrându-se în prezent la structura rutieră.

Între DN1A și DN7: Lucrările de terasamente au ajuns la un stadiu de 85%.

Între DN7 și A3: Terasamentele sunt executate în proporție de 60%.

De asemenea, pe traseu se aștern straturile de formă, fundația din balast și straturile din agregate stabilizate cu liant și a început montarea stâlpilor de iluminat public pe zona mediană a autostrăzii.

Dacă excavațiile pentru bazinele de retenție a apei au fost finalizate, relocarea utilităților publice se apropie de final.

În paralel, continuă construirea parcării de scurtă durată de la kilometrul 14+500.

Acest tronson are o lungime de 17,5 kilometri și face legătura între autostrada A1 și DN1, pe ruta Dragomirești – Corbeanca. Traseul traversează două județe:

Județul Ilfov: pe raza localităților Dragomirești-Vale, Buftea, Mogoșoaia și Corbeanca.

Județul Giurgiu: pe raza localităților Joița și Săbăreni.

