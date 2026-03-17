Filmul tragediei de pe Calea Moților din Cluj-Napoca

Aletta, care avea doar 29 de ani și urma să devină mamă, și-a pierdut viața în urma unui accident cumplit produs, luni, 16 martie, pe Calea Moților din Cluj-Napoca.

Conform polițiștilor, accidentul a avut loc în jurul orei 16.10, după ce șoferul unui Audi, un bărbat de 36 de ani din județul Sălaj, nu s-ar fi asigurat corespunzător la schimbarea benzii de circulație. Acesta a intrat în coliziune cu un Peugeot condus de o femeie de 30 de ani, tot din județul Sălaj.

Impactul a trimis Peugeot-ul pe trotuar, unde a lovit un grup de trei tinere. Două dintre ele au reușit să se ferească în ultima clipă, însă Aletta a fost prinsă între mașină și un zid.

„În data de 16 martie a.c., în jurul orei 16.10, polițiștii au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier pe Calea Moților din municipiul Cluj-Napoca.

Din primele cercetări efectuate la fața locului a rezultat că un bărbat de 36 de ani, din județul Sălaj, care conducea un autoturism, nu s-ar fi asigurat corespunzător la schimbarea direcției de deplasare, intrând în coliziune cu un autovehicul condus de o femeie, de 30 de ani, din același județ.

În urma impactului, autoturismul condus de femeie a fost proiectat pe spațiul destinat pietonilor, unde a acroșat o femeie de 30 de ani. Femeia de 30 de ani, care se deplasa pe trotuar, a fost transportată la unitatea spitalicească pentru acordarea îngrijirilor medicale”, au transmis, după accident, polițiștii din Cluj.

Medicii au găsit-o pe Aletta în stop cardio-respirator și i-au fost aplicate manevre de resuscitare. Ea a fost transportată apoi la spital, unde, din nefericire, s-a stins.

Aletta urma să devină mamă

Potrivit Observatornews.ro, Aletta era însărcinată. Tânăra lucra la o clinică de înfrumusețare din Cluj și era apreciată de colegi pentru energia pozitivă pe care o aducea zilnic.

„Cu inimile frânte anunțăm că draga noastră colegă, Aletta, a plecat dintre noi mult prea devreme, în urma unui tragic accident.

Aletta va rămâne în amintirea noastră prin zâmbetul ei cald, bunătatea și energia pe care o aducea în fiecare zi. A fost mai mult decât o colegă, a fost o prietenă care ne-a făcut viața mai frumoasă.

Ne vor lipsi râsetele și prezența ei. Gândurile noastre sunt alături de familia ei și de toți cei care au iubit-o. Nu te vom uita niciodată, Aletta”, au transmis colegii tinerei.

Cercetările sunt continuate pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs accidentul, au transmis polițiștii, precizând că testele de alcoolemie efectuate șoferilor au avut rezultate negative.

