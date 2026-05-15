Scandalul a început după ce femeia a intervenit pentru doi tineri

Incidentul a avut loc pe 17 iunie 2022, într-un autobuz cu indicativul 348, iar condamnarea a fost pronunțată de Judecătoria Cluj-Napoca pe 14 mai 2026. Potrivit instanței, conflictul a început în jurul orei 16.00. Bărbatul s-a certat mai întâi cu doi tineri aflați în autobuz, iar o femeie a intervenit în apărarea lor.

Din acel moment, agresorul și-a îndreptat furia asupra ei. Judecătorii au reținut că bărbatul a început să o înjure, să o amenințe, apoi a scuipat-o și a lovit-o în repetate rânduri. Femeia a fost lovită cu palmele și cu piciorul în zona feței și a corpului. Bărbatul a folosit și obiectele pe care le avea asupra sa: o sticlă de plastic și cârja cu care se deplasa.

A lovit-o cu cârja sub bărbie

Scenele au fost surprinse de camerele de supraveghere din autobuz, iar instanța le-a descris în hotărâre. La un moment dat, după un schimb de injurii, bărbatul a lovit-o pe femeie cu cârja sub bărbie. Un pasager a încercat să se bage între cei doi pentru a opri conflictul, însă agresorul a continuat și a lovit victima și în abdomen.

În timpul scandalului, bărbatul i-a strigat femeii amenințări precum „Te omor!” și „Te prind de gât!”. Apoi s-a ridicat de pe scaun, s-a apropiat de ea și a scuipat-o în față. Când femeia a reacționat și a încercat să se apropie de el, bărbatul a lovit-o din nou cu piciorul.

O altă femeie a sunat la 112

O altă pasageră a intervenit pentru a o apăra pe victimă și a sunat la 112. Scandalul însă nu s-a oprit. Bărbatul a lovit-o pe femeie și cu o sticlă de plastic în zona frunții. La un moment dat, și-a dat jos haina și a rămas în bustul gol, continuând să țipe și să amenințe.

Printre amenințările reținute de instanță se numără: „Tu taci!… De-ţi dau un pumn, mori! Vezi pumnu ăsta?” și „Dă-te jos că te omor!”.

Judecătorii au arătat că imaginile video surprinse în autobuz arătau panica și indignarea călătorilor. Mai mulți pasageri au încercat să calmeze conflictul, iar comportamentul agresiv al bărbatului a creat o stare clară de nesiguranță.

A continuat amenințările și în fața polițiștilor

Autobuzul a fost oprit într-o stație, unde a ajuns un echipaj de poliție. Nici atunci scandalul nu s-a încheiat. În timp ce victima le povestea polițiștilor cum a fost agresată, bărbatul a continuat să strige: „O bat! O omor!”.

El a fost trimis în judecată pentru loviri sau alte violențe, amenințare și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Ce pedeapsă a primit agresorul

În fața instanței, bărbatul a recunoscut faptele și a cerut să fie judecat prin procedură simplificată. Astfel, a beneficiat de reducerea limitelor de pedeapsă. Judecătorii au notat însă că acesta nu și-a exprimat regretul pentru ce s-a întâmplat și că recunoașterea faptelor a părut făcută mai degrabă pentru avantajele procedurale.

Pentru loviri sau alte violențe, bărbatul a primit 9 luni de închisoare. Pentru amenințare, a primit 5 luni de închisoare, iar pentru tulburarea ordinii și liniștii publice, 7 luni de închisoare. Pedeapsa finală a fost de un an și o lună de închisoare, cu suspendare sub supraveghere, pe un termen de doi ani.

Bărbatul locuiește într-un adăpost de noapte din Cluj-Napoca, trăiește din pensie de invaliditate și avea antecedente și condamnări anterioare, inclusiv pentru viol.

