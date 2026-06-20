„Era aproape moartă când am găsit-o”

Protagonista este o căprioară găsită în stare critică în apropierea unei pensiuni din localitatea Vidolm, lângă Turda, în zona Apusenilor.

Bărbatul din județul Cluj a povestit momentul în care a intervenit pentru a-i salva viața:

„Viața bate filmul. A venit această căprioară în curte. A fost împușcată mama ei și și-a găsit alinarea la pensiune la mine. Era aproape moartă când am găsit-o. Am tratat-o și am ajutat-o să trăiască”, a declarat acesta pentru Știri de Cluj.

După îngrijirile primite, starea animalului s-a îmbunătățit, însă legătura dintre om și căprioară a devenit din ce în ce mai puternică.

„De atunci mă iubește enorm”, a mai spus salvatorul.

Căprioara a devenit parte din familie

Animalul nu doar că a supraviețuit, dar a rămas în apropierea celui care a salvat-o, refuzând să revină complet în sălbăticie.

„Trebuie să închid ușa la cameră, pentru că doarme cu mine în pat”, a mărturisit bărbatul, descriind relația neobișnuit de apropiată dintre el și animal.

„Pădurea este lângă livingul meu. Toate animalele sălbatice sunt la mine în curte din cauza vânătorilor sau a altor animale”, a mai adăugat bărbatul, conform sursei citate.

Ce spune legea despre animalele sălbatice ținute în captivitate

Însă chiar dacă intenția este bună, legea pedepsește luarea unui animal din cadrul natural, considerând-o capturare ilegală.

Conform OUG nr. 57/2007, animalele sălbatice, inclusiv căprioara, fac parte din fauna protejată și nu pot fi deținute în locuințe fără autorizații speciale, potrivit sfat-avocat.ro.

Legislația prevede:

capturarea și deținerea animalelor sălbatice fără autorizație este interzisă;

doar centrele autorizate, grădinile zoologice sau instituțiile de reabilitare pot ține astfel de animale;

persoanele fizice nu au dreptul să le păstreze în gospodării fără aprobare legală;

încălcarea legii poate atrage amenzi sau chiar dosar penal, în funcție de situație.

Deținerea unui animal sălbatic fără acte este considerată infracțiune, pedepsită cu închisoare de la 3 luni la 1 an sau amendă penală, iar animalul este confiscat.

Pentru capturarea unui animal sălbatic amenzile sunt cuprinse între 5.000 și 10.000 de lei, ținerea în captivitate fără autorizație se pedepsește cu amenzi cuprinse între 10.000 – 30.000 lei sau închisoare de până la 1 an.

Autoritățile recomandă ca animalele sălbatice rănite să fie raportate imediat către instituțiile competente, precum Poliția Animalelor sau Direcția Sanitar-Veterinară.