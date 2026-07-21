Unde se află orașul desemnat cea mai ieftină destinație din Europa pentru 2026

Praga, capitala Cehiei, a fost desemnată cea mai ieftină destinație de vacanță din Europa pentru vara 2026, potrivit unui studiu realizat de compania de transferuri la aeroport, Hoppa, citat de Express.uk.

Orașul cunoscut drept „Orașul celor o sută de turnuri” impresionează prin arhitectura de poveste și istoria bogată, fiind o alegere ideală pentru călătorii cu buget redus.

Printre acestea se numără faimosul castel din Praga și Grădina Waldstein din secolul al XVII-lea. Sursa foto: Shutterstock

Care sunt cele mai ieftine atracții turistice din Praga

Conform analizei realizate de Hoppa, Praga oferă 619 atracții accesibile pentru turiștii care își doresc să călătorească cu un buget redus. Printre acestea se numără faimosul castel din Praga și Grădina Waldstein din secolul al XVII-lea.

Mai mult, principalele obiective turistice, precum Podul Carol sau Catedrala Sfântul Vitus, pot fi vizitate gratuit, ceea ce face orașul și mai atractiv pentru cei care vor să economisească.

Cât costă o vacanță în Praga, în vara anului 2026

Un sejur în Praga nu este doar fermecător, ci și accesibil. Potrivit sursei citate mai sus, o masă la restaurant costă aproximativ 10 euro, iar o bere locală la halbă doar 2,70 euro. În ceea ce privește cazarea, un hotel de trei stele are un tarif mediu de 102 euro pe noapte, multe dintre ele fiind situate aproape de zonele istorice.

Orașul cunoscut drept „Orașul celor o sută de turnuri” impresionează prin arhitectura de poveste. Sursa foto: Shutterstock

Transportul public este o opțiune mai ieftină în oraș

Praga este un oraș ușor de explorat pe jos, însă pentru cei care preferă transportul public, există opțiuni la prețuri reduse.

Un bilet valabil 30 de minute costă în jur de 1,35 euro, cel pentru 90 de minute este 1,75 euro, un abonament de o zi ajunge la 5,35 euro, iar un abonament pentru 72 de ore costă doar 13 euro. Metroul, tramvaiele și autobuzele sunt simple de utilizat și acoperă întreaga zonă urbană.

Vara, între lunile mai și septembrie, Praga se bucură de temperaturi medii plăcute, între 22°C și 27°C. Sursa foto: Shutterstock

Praga este considerat și un oraș ce poate fi vizitat pe caniculă

Vara, între lunile mai și septembrie, Praga se bucură de temperaturi medii plăcute, între 22°C și 27°C, și de zile lungi, perfecte pentru explorare.

Plimbările prin cartierele istorice din Orașul Vechi, vizitarea bisericii „Our Lady before Týn” sau relaxarea în grădinile orașului sunt doar câteva dintre activitățile care te vor cuceri. Acum este momentul ideal să descoperi acest oraș european de poveste, care îmbină accesibilitatea cu farmecul istoric, fiind o destinație de top pentru un weekend memorabil fără a cheltui o avere.