Cât costă o noapte de cazare la Radisson Blu Hotel Sinaia Cota 1400

Noua unitate va funcționa sub denumirea Radisson Blu Hotel, Sinaia Cota 1400, după un amplu proces de restaurare, extindere și modernizare, care a transformat clădirea istorică într-un hotel de cinci stele dedicat turismului montan premium.

Proprietatea din Sinaia este deja disponibilă pe site-ul oficial al grupului Radisson. Prețurile pentru o noapte de cazare variază între 216 și 597 de euro, însă în prezent, tarifele beneficiază de reduceri de la 10% până la 20%.

Prețul final diferă în funcție de perioada aleasă, tipul camerei și ofertele disponibile în momentul rezervării.

Concret, în primul weekend de la deschidere, o noapte de cazare într-o cameră dublă standard, cu mic- dejun costă 204 euro (cu reducerea de 20%) pe site-ul hotelului. Prețurile cresc în funcție de camera aleasă și pot ajunge până la 569 de euro pentru o Suită Presidential.

Pagina de rezervari a site-ului Radisson Blue
O noapte de cazare pornește de la 204 euro pe noapte, cu reducere de 20% Foto: Captura ecran

În timpul săptămânii, tariful scade la 182 de euro pentru o cameră dublă standard, cu reducere de 17%.

Primul hotel din România operat de un lanț internațional la această altitudine

Situat la aproximativ 1.400 de metri altitudine, în Munții Bucegi, hotelul are o istorie care începe în anul 1939, când a fost construit sub patronajul Casei Regale a României. Ulterior, clădirea a fost naționalizată în perioada comunistă, iar după 1990 a fost privatizată.

După investițiile recente, hotelul își redeschide porțile sub brandul Radisson Blu, fiind operat de compania Premier Hospitality.

Clădirea hotelului Radisson Blu Sinaia Cota 1400
Primul hotel internațional la 1.400 m altitudine: Radisson Blu Sinaia Foto: Radisson Blue

Piscine, spa și acces direct către pârtiile de schi

Noua unitate dispune de 68 de camere și suite, restaurante, centru spa, piscine interioare și exterioare, săli de conferințe și facilități dedicate sporturilor de iarnă.

Piscina interioara Radisson Blu 1400
Piscina interioară a hotelului Radisson Blu Sinaia 1400 Foto: Booking.com

Turiștii vor beneficia de acces direct către zonele de schi și de spații special amenajate pentru depozitarea echipamentelor sportive.

Conceptul hotelului păstrează elementele arhitecturale ale clădirii istorice și le îmbină cu designul contemporan specific brandului Radisson Blu.

Cine administrează hotelul

Hotelul este operat de Premier Hospitality, companie românească de consultanță și management hotelier condusă de Lucian Marinescu și Călin Ile.

Începând din 2022, Premier Hospitality este licențiată ca operator independent pentru hotelurile francizate sub brandurile grupului Marriott International în Europa, iar prin deschiderea Radisson Blu Hotel Sinaia Cota 1400 își extinde portofoliul în segmentul premium.

Intrarea hotelului din Sinaia în portofoliul Radisson Hotel Group, companie care operează peste 1.500 de hoteluri la nivel mondial, este considerată un pas important pentru dezvoltarea turismului de lux din România.

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