Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Sibiu continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul. Traficul rutier este în continuare blocat.

S-a constata că mașina era condusă spre Sibiu de o femeie de 36 de ani din municipiul Sibiu. În autoturism se mai afla un pasager, în vârstă de 71 de ani, care, din păcate, a decedat din cauza leziunilor suferite. Conducătoarea auto nu a suferit vătămări corporale.

„Din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiști rutieri au stabilit faptul că, la km. 240+230m, localitatea Lazaret, o bucată de stâncă a căzut de pe versant peste un autoturism condus spre Sibiu de către o femeie în vârstă de 36 de ani, din municipiul Sibiu”, a transmis IPJ Sibiu, potrivit Turnul Sfatului.

Cercetările sunt continuate pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier și pentru dispunerea măsurilor legale care se impun. Traficul rutier este în continuare blocat.

ISU Sibiu a anunțat decesul unui bărbat în vârstă de 71 de ani.

„În ciuda eforturilor depuse de echipajele medicale prezente la fața locului, bărbatul în vârstă de 71 de ani nu a răspuns manevrelor de resuscitare, medicul prezent fiind nevoit să declare decesul bărbatului”, au transmis reprezentanții ISU Sibiu.

Textul inițial:

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că traficul este oprit temporar pe DN 7 Sibiu – Râmnicu Vâlcea pentru „desfășurarea intervenției de descarcerare a conducătorului unui autoturism avariat de o piatră căzută de pe versant”.

La fața locului au fost mobilizate o autospecială de descarcerare, una de stingere, un echipaj SMURD cu medic și o ambulanță SAJ. De asemenea, la fața locului a intervenit și elicopterul SMURD.

În mașină erau două persoane, una dintre ele s-a autoevacuat, iar cealaltă era încarcerată. Este vorba despre un bărbat de aproximativ 65 de ani, inconștient.

„Polițiștii sibieni intervin de urgență la un eveniment rutier produs pe DN 7, la ieșirea din localitatea Lazaret, unde o bucată de stâncă s-a desprins de pe versant și a căzut peste un autoturism”, a transmis IPJ Sibiu, citat de Turnul Sfatului.

Bărbatul a fost extras din mașină, fiindu-i aplicate manevre de resuscitare.

Traficul rutier este blocat total în zonă.

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