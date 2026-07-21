Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru ELLE România, creatoarea de modă a detaliat culisele unei producții contra cronometru, presiunea din spatele unui proiect de amploare globală și modul în care un brand românesc independent a ajuns să fie văzut pe una dintre cele mai mari scene ale lumii.
Rafaela Pestrițu a realizat 40 de ținute în șapte zile
Colaborarea dintre designerul român și echipa artistei columbiene nu a fost o premieră, Rafaela Pestrițu lucrând anterior și pentru turneul Shakirei. Cu toate acestea, ritmul pentru finala Cupei Mondiale a fost unul fără precedent.VEZI GALERIA FOTOPOZA 1 / 6
„Proiectul a evoluat foarte repede și am ajuns să realizăm 40 de lookuri custom, într-un timp extrem de scurt. Primul meu gând a fost legat de amploarea proiectului și de timpul pe care îl aveam la dispoziție, dar imediat după a venit entuziasmul de a contribui la un moment de o asemenea vizibilitate internațională”, a explicat Rafaela Pestrițu pentru ELLE România.
Procesul de producție a mobilizat resurse neașteptate. Pentru a respecta termenul de doar o săptămână, echipa din studioul designerului a colaborat cu o fabrică de familie din Slatina, primind ajutor logistic inclusiv de la membrii propriei familii.
Rafaela Pestrițu: „Este un moment important atât pentru mine, cât și pentru brand”
Deși show-ul a impus un concept vizual riguros, axat pe nuanța de galben atribuită momentului Shakirei, piesele au păstrat elementele reprezentative ale brandului românesc. Costumele au integrat printuri trompe-l’œil, drapaje, tehnici de layering și detalii aplicate manual, precum franjuri și mărgele concepute să amplifice dinamica mișcărilor de pe scenă. Ieșirea pe scenă a creațiilor a reprezentat punctul culminant al acestui efort colectiv.
„Să știu că piese realizate de noi, într-un studio și într-o echipă din România, au ajuns pe una dintre cele mai mari scene din lume este un moment important atât pentru mine, cât și pentru brand”, a declarat creatoarea de modă în încheierea interviului din ELLE România.
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