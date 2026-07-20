„De fiecare dată când Iranul ucide un soldat american, va plăti de mai multe ori pentru acea crimă”, a scris Donald Trump pe contul său de Truth Social.

Președintele american a subliniat că a transmis această instrucţiune responsabililor săi militari. „Această directivă a fost transmisă secretarului de război, Pete Hegseth, preşedintelui Comitetului şefilor de stat major, Daniel Caine, şi tuturor conducătorilor din cadrul armatei”, a precizat Trump.

Doi soldați americani au fost uciși, iar un altul a dispărut în acțiune în urma unui atac efectuat de iranieni în Iordania. În nordul Irakului, un soldat american a murit în timpul detonării controlate a unei drone iraniene doborâte.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a anunțat luni că Donald Trump va participa la funeraliile militarilor americani căzuţi în războiul cu regimul islamic din Iran.

„Preşedintele Trump va participa mâine seară (marţi – n.r.) la ceremonia de înhumare a eroilor noştri căzuţi, la Baza Aeriană Dover. Preşedintele şi întreaga echipă a Casei Albe se roagă pentru familiile lor”, a scris Karoline Leavitt într-o postare pe X în care a redistribuit totodată amenințarea formulată de Donald Trump la adresa Iranului.

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