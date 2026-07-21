Loredana Groza și-a surprins din nou admiratorii, care au avut ocazia să o vadă într-o ipostază rară. Artista s-a fotografiat în cele mai senzuale poziții, în timp ce se afla în pat.

Internauții au lăudat-o pe Loredana Groza, dar au avut și o curiozitate: cine îi face pozele artistei.

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„Superbă… dar eu vreau să știu cine face pozele“, a fost doar unul dintre miile de comentarii. „Arăți perfect, bravo!”, „Admir energia ta”, „Arăți foarte bine!” sunt câteva dintre comentariile fanilor.

Cum se menține Loredana Groza în formă

Loredana Groza a reușit în ultimii ani să își păstreze silueta schimbându-și alimentația și făcând mai mult sport. Artista a acordat recent un interviu în care a dezvăluit de ce a renunțat la carne și ce viciu secret are. Vedeta a vorbit și despre micile „plăceri vinovate”, dar și despre ritualurile simple de îngrijire care o mențin echilibrată în ritmul alert al carierei sale. „Mănânc orice, mai puțin proteină animală. Adică sunt vegană.

Mai fac excepții, mai mult pește. Dar, în rest, țin această dietă vegană și mă simt foarte bine. Cred că, atunci când mănânci vegan, ai mai puține inflamații, ai mai puține probleme de sănătate și cred că eviți dezvoltarea unor afecțiuni cronice. Sfătuiesc pe toată lumea să încerce, măcar o săptămână, două, și să vadă diferența între energia pe care o au când consumă carne și energia pe care o au atunci când nu mai consumă carne.

Nu, noaptea nu mă duc la frigider, că noaptea obișnuiesc să dorm. Sau să călătoresc dacă nu dorm. (râde) În orice caz, nu stau la frigider. Nu sunt pofticioasă. Adică poate să mănânce oricine și orice în fața mea și n-am nicio problemă. În schimb, vara, viciul meu secret, ca să zic așa, este înghețata. Și mai am niște cheat days în care mănânc înghețată. Vegană. (râde)”, a declarat Loredana Groza pentru revista VIVA!





