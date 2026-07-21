Alegerea unei saltele potrivite poate influența semnificativ calitatea somnului și sănătatea spatelui. Contrar ideii că un preț ridicat garantează calitatea, este esențial ca salteaua să fie adaptată nevoilor corpului tău.

De ce o saltea nepotrivită poate cauza dureri de spate

În timpul somnului, coloana vertebrală trebuie să rămână într-o poziție naturală. O saltea prea moale permite corpului să se afunde excesiv, forțând mușchii să lucreze chiar și pe timpul nopții.

Pe de altă parte, o saltea prea tare exercită presiune asupra umerilor, șoldurilor și zonei lombare, ceea ce poate genera disconfort.

Ideal este să alegi o saltea care distribuie greutatea uniform, permițând o relaxare completă a mușchilor.

Cum să alegi fermitatea potrivită

Un criteriu important în alegerea saltelei este greutatea corporală. Persoanele mai ușoare se simt mai confortabil pe saltele moi sau medii, care se mulează mai bine pe contururile corpului.

Persoanele cu greutate medie pot opta pentru saltele de fermitate medie, acestea oferind echilibrul perfect între confort și susținere.

În schimb, cei cu o greutate corporală mai mare ar trebui să aleagă modele mai ferme, capabile să susțină greutatea fără a permite afundarea excesivă.

Poziția de somn influențează alegerea saltelei

Poziția în care dormi joacă, de asemenea, un rol esențial.

Cei care dorm pe o parte ar putea prefera saltele mai moi, care reduc presiunea asupra umerilor și șoldurilor.

Pentru cei care dorm pe spate, o saltea cu fermitate medie este ideală, deoarece susține curba naturală a coloanei vertebrale.

Persoanele care dorm pe burtă ar trebui să opteze pentru modele mai ferme pentru a preveni curburile excesive ale coloanei lombare.

Este întotdeauna cea mai bună alegere o saltea ortopedică?

Termenul „ortopedic” este adesea folosit în scopuri de marketing. Nu există o saltea universală potrivită pentru toți.

Ceea ce contează cu adevărat sunt materialele de calitate, capacitatea de susținere a corpului, greutatea maximă suportată și, cel mai important, confortul personal.

Ce aspecte să iei în considerare înainte de achiziție?

Pe lângă fermitate, alte criterii importante sunt materialele de umplutură, respirabilitatea, tipul de arcuri (independente sau interdependente), greutatea maximă suportată și existența unei garanții. De asemenea, este ideal să testezi salteaua înainte de cumpărare.

Dacă aceasta este destinată pentru două persoane cu diferențe mari de greutate, modelele cu zone de susținere sau cu arcuri independente sunt o alegere inspirată.

