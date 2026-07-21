Cât costă un litru de benzină și motorină, marți, 21 iulie 2026, în București, Iași, Cluj-Napoca, Timișoara și Constanța

Șoferii care alimentează în București plătesc, marți, 21 iulie 2026, între 8,69 și 8,78 lei pentru un litru de benzină standard și între 9,49 și 9,65 lei pentru un litru de motorină standard. Comparativ cu ziua precedentă, au fost operate modificări de preț doar în cazul unor rețele de benzinării.

Cât costă benzina în București, marți, 21 iulie 2026

Cel mai mic preț al benzinei standard din București este de 8,69 lei/litru, fiind practicat de stația Socar de pe strada Vasile Lascar, nr. 141A.

Față de luni, Socar a redus prețul benzinei cu 5 bani/litru, de la 8,74 lei la 8,69 lei/litru, devenind rețeaua cu cea mai ieftină benzină standard din Capitală.

În schimb, Petrom a majorat prețul benzinei cu 2 bani/litru, de la 8,72 lei la 8,74 lei/litru. La Lukoil, benzina standard se menține la 8,77 lei/litru, fără modificări față de ziua precedentă, iar MOL, Rompetrol și OMV păstrează același tarif de 8,78 lei/litru.

Potrivit datelor publicate de Peco Online, în principalele orașe din România, Timișoara are cel mai mic preț la benzina standard, de 8,59 lei/litru. În București, prețul minim este de 8,69 lei/litru, iar în Cluj-Napoca, Iași și Constanța cel mai mic preț este de 8,72 lei/litru.

Cât costă motorina în București, marți, 21 iulie 2026

Cel mai mic preț al motorinei standard în Capitală este de 9,49 lei/litru, fiind practicat de Petrom. Față de luni, compania a păstrat același tarif.

La OMV, motorina standard continuă să coste 9,55 lei/litru, fără modificări față de ziua precedentă.

Socar a majorat prețul motorinei cu 10 bani/litru, de la 9,54 lei la 9,64 lei/litru. La MOL, Rompetrol și Lukoil, motorina standard se menține la 9,65 lei/litru, aceleași prețuri practicate și luni.

Potrivit Peco Online, în toate cele cinci mari orașe analizate – București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța – cel mai mic preț al motorinei standard este de 9,49 lei/litru.

În ceea ce privește principalele orașe din România, Timișoara are cel mai mic preț la benzină, de 8,59 lei/litru, în timp ce în București litrul de benzină standard pornește de la 8,69 lei. Sursa foto: Peco Online

Unde găsesc șoferii cei mai ieftini carburanți, marți, 21 iulie 2026

Conform datelor publicate de Peco Online, cea mai ieftină benzină standard din România costă 8,59 lei/litru și este disponibilă la o stație RST din Târgoviște, județul Dâmbovița, situată pe Șoseaua Găești–Târgoviște nr. 11. În cazul motorinei standard, cel mai mic preț din țară este de 9,14 lei/litru, fiind afișat de o stație Gazprom.

În ceea ce privește principalele orașe din România, Timișoara are cel mai mic preț la benzină, de 8,59 lei/litru, în timp ce în București litrul de benzină standard pornește de la 8,69 lei.

La motorină, prețul minim este de 9,49 lei/litru în toate cele cinci orașe analizate: București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța.

Prețurile afișate la pompă sunt orientative și pot varia în funcție de stație, localitate și ora actualizării. Șoferii sunt sfătuiți să verifice tariful înainte de alimentare, mai ales în perioadele în care operatorii modifică prețurile de la o oră la alta.

