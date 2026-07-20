Într-o ședință desfășurată luni, Biroul Politic Național (BPN) a votat cu o majoritate de două treimi demiterea președinților și dizolvarea Birourilor Politice Județene și de Sector pentru șase filiale ale partidului. Măsura vine pe fondul unei strategii naționale de resetare politică și eficientizare a scorurilor electorale, se arată într-un comunicat oficial al PNL.

Cine sunt liderii filialelor dizolvate

Organizațiile vizate de această epurare structurală sunt PNL Ialomița (condusă de Dragoș Soare), PNL Galați (George Scarlat), PNL Sector 2 (Monica Anisie), PNL Sector 3 (Andrei Baciu), PNL Sector 4 (Ionuț Stroe) și PNL Sector 5 (Dan Meran). Practic, liberalii au decapitat conducerile din cea mai mare parte a Capitalei, dar și din teritoriu. Oficialii PNL au ținut să menționeze că, în cazul organizației județene Galați, „s-a decis revocarea preşedintelui interimar, George Scarlat”.

Reprezentanții partidului explică în comunicatul de presă că deciziile au fost adoptate în strictă conformitate cu prevederile articolului 74 din Statutul PNL. Obiectivul declarat al acestor măsuri este îmbunătățirea imediată a activității acestor organizații și alinierea strategiei locale la noile programe politice adoptate la nivel central.

Bolojan, Boc și Stolojan preiau controlul Institutului de Studii Populare

Pe lângă demiteri, Biroul Politic Național a validat și o mutare în zona ideologică a partidului. Conducerea a aprobat noua componență a Consiliului Director al Institutului de Studii Populare (ISP), principalul think-tank al liberalilor, responsabil de formularea politicilor publice și a doctrinei de partid.

Din Consiliul Director va face parte direct președintele PNL, Ilie Bolojan, alături de trei foști președinți istorici ai partidului: Valeriu Stoica, Emil Boc și Theodor Stolojan. Lor li se alătură lideri din noua generație a liberalilor, precum Robert Sighiartău, Sebastian Burduja și Dragoș Pîslaru.

Măsurile radicale de luni nu sunt primele din acestă vară. Partidul se află într-un amplu proces de epurare internă început încă din luna iunie, când mandatele de conducere pentru alte 13 filiale din țară nu au mai fost prelungite de la centru. Printre liderii de calibru care și-au pierdut funcțiile de execuție în acea etapă s-au numărat Alina Gorghiu la PNL Argeș și Hubert Thuma la PNL Ilfov.

În urmă cu aproape 2 săptămâni, un liberal preciza sub protecția anonimatului, pentru Libertatea, că „niciodată nu a fost o solidaritate internă în partid după Revoluție ca acum” și că „este posibil să avem un Birou Permanent Național și îi executăm de la șefia organizațiilor pe cei care au dat în judecată partidul”.