Spre sfârșitul săptămânii, vremea va intra într-un proces de încălzire, iar temperaturile maxime vor ajunge din nou la valori cuprinse între 28 și 35 de grade.

Cum va fi vremea în săptămâna 21-27 iulie 2026

Valorile termice se vor situa sub cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar cu o abatere termică negativă mai accentuată în regiunile sud-estice.

Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile sud-estice, iar în rest va fi în general deficitar.

Cum va fi vremea în săptămâna 27 iulie-3 august 2026

Temperaturile medii se vor situa în general în jurul celor normale pentru acest interval, posibil ușor mai coborâte în regiunile sudestice, dar și mai ridicate în cele vestice.

Cantitățile de precipitații estimate pentru această perioadă vor fi ușor deficitare în toate regiunile.

Cum va fi vremea în săptămâna 3-10 august 2026

Temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în regiunile vestice și nord-vestice.

Regimul pluviometric va fi deficitar în regiunile intracarpatice, iar în rest va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă, potrivit ANM.

Cum va fi vremea în săptămâna 10-17 august 2026

Mediile valorilor termice se vor situa peste cele specifice pentru această săptămână în majoritatea regiunilor, dar mai ales în cele vestice și nord-vestice.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval la nivelul întregii țări.

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