CFR Călători îi sfătuiește pe pasageri să verifice orele actualizate de plecare pentru a evita pierderea conexiunilor.

Administrația feroviară ungară MAV Start a informat autoritățile române că, în perioada 30 august – 3 noiembrie 2026, vor interveni modificări în circulația mai multor trenuri internaționale. Sunt realizate lucrări la infrastructura feroviară pe secțiile Budapesta – Szolnok – Lőkösháza și Budapesta – Szolnok – Debrecen.

Sunt afectate opt trenuri internaționale:

IR 73 Budapesta Keleti – București Nord;

IR 75 Budapesta Keleti – Cluj-Napoca;

IR 79 Budapesta Keleti – București Nord;

IR 371 Budapesta Keleti – Arad;

IR 375 Budapesta Keleti – Arad;

IR 377 Budapesta Keleti – Timișoara Nord;

IR 379 Budapesta Keleti – Arad

IR 473 Budapesta Keleti – București Nord.

Aceste trenuri „vor pleca din stația Budapesta Keleti cu 5 minute mai devreme față de graficul de circulație din mersul trenurilor”, a transmis luni, 20 iulie, CFR Călători, într-un comunicat de presă.