„La data de 8 februarie a.c., în jurul orei 19.35, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la un conflict spontan, pe fondul unor șicanări în trafic, care ar fi avut loc între două persoane, pe strada Ploiești din municipiu, unde un bărbat de 38 de ani, ar fi fost amenințat cu o armă de către o persoană necunoscută care se afla la volanul unui autoturism de pe sensul opus de mers”, a transmis IPJ Cluj luni.

Ulterior, cercetările efectuate de polițiști au dezvăluit că bărbatul de 38 de ani ar fi fost cel care a arătat un pistol neletal, deținut legal și supus autorizării. După incident, acesta a plecat de la locul faptei, însă a fost identificat de autorități în scurt timp. Ancheta continuă pentru stabilirea circumstanțelor exacte și aplicarea măsurilor legale care se impun.

IPJ Cluj amintește că armele neletale, inclusiv cele de tip airsoft, pot fi deținute legal doar în condiții stricte, conform legislației în vigoare. Într-o serie de recomandări, polițiștii subliniază:

Armele neletale pot fi transportate în spațiul public doar neîncărcate, în huse sau ambalaje adecvate, astfel încât să nu fie vizibile sau utilizabile imediat.

Este interzisă folosirea sau afișarea armelor în locuri publice, mai ales în contexte care pot provoca panică sau pot fi interpretate drept amenințări.

Armele neletale nu trebuie utilizate pentru intimidare, rezolvarea conflictelor sau șicanări în trafic. Astfel de acțiuni pot atrage răspunderea penală sau contravențională, după caz.

Deținătorii legali trebuie să adopte un comportament responsabil, evitând situațiile în care arma ar putea fi percepută ca o amenințare la siguranța publică.

În cazul unui conflict în trafic, poliția recomandă apelarea numărului de urgență 112 și evitarea escaladării situației.

