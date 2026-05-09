Conform polițiștilor, incidentul a avut loc în data de 6 mai, în jurul orei 19.30, când oamenii legii au fost sesizați prin 112 că persoane necunoscute ar fi pătruns într-o biserică de pe strada Târnavelor.

Anchetatorii spun că hoțul a profitat de faptul că ușa de acces era închisă, dar neasigurată.

Din cercetările efectuate a reieșit că bărbatul ar fi demontat sticla protectoare a unei icoane aflate pe iconostas, de unde a sustras mai multe bijuterii din aur.

Este vorba despre 7 lănțișoare cu cruciuliță; 4 inele; două perechi de cercei și două cruciulițe.

Toate obiectele aveau o greutate totală de aproximativ 75 de grame. Prejudiciul a fost estimat la circa 50.000 de lei.

În urma investigațiilor, polițiștii Secției 7 Cluj-Napoca au identificat un suspect în vârstă de 44 de ani.

Bărbatul era recidivist și fusese condamnat anterior pentru infracțiuni contra patrimoniului.

Mai mult, acesta se afla sub măsura complementară a interzicerii dreptului de a se afla în municipiul Cluj-Napoca.

Suspectul a fost depistat în municipiul Oradea, după colaborarea dintre polițiștii din Cluj și cei din cadrul IPJ Bihor.

„Pe baza informațiilor obținute, polițiștii clujeni au colaborat cu polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor – Poliția municipiului Oradea. Astfel, un polițist aflat în timpul liber l-a depistat pe bărbat în municipiul Oradea, iar ulterior, cu sprijinul polițiștilor de ordine publică, acesta a fost interceptat și condus la sediul poliției”, au transmis polițiștii.

Ulterior, bărbatul a fost predat polițiștilor Secției 7 Cluj-Napoca în baza unui mandat de aducere.

Asupra suspectului, oamenii legii au găsit suma de 7.875 de lei, bani care au fost ridicați pentru continuarea cercetărilor. Anchetatorii au identificat și casa de amanet unde ar fi fost duse bunurile furate.

Polițiștii desfășoară în continuare activități pentru recuperarea bijuteriilor sustrase.

