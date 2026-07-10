Suspecții ar fi fost prinși în flagrant cu droguri de mare risc

Ancheta, desfășurată de polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Cluj-Napoca și procurorii DIICOT Cluj, a scos la iveală că tânărul de 27 de ani ar fi achiziționat, deținut și vândut droguri sintetice 4BMC pe parcursul anului 2026. Prețurile pentru aceste substanțe ar fi variat între 500 și 1.000 de lei, potrivit sursei citate.

La 7 iulie, bărbatul de 27 de ani ar fi fost prins în flagrant imediat după ce a cumpărat, de la celălalt suspect, o cantitate de drog 3CMC, cunoscut sub denumirea de „cristal”. Tranzacția, în valoare de 3.000 de lei, a avut loc sub supravegherea autorităților.

Ce au descoperi polițiștii în urma perchezițiilor

În urma percheziției la domiciliul suspectului de 30 de ani, polițiștii au descoperit mai multe cantități de substanțe cristaline și vegetale, peste 100 de plicuri autosigilante, obiecte ce prezentau urme de substanțe, bani și alte probe relevante.

Unul dintre suspecți ar fi condus fără permis prin oraș și vindea droguri

Anchetatorii au mai stabilit că tânărul de 27 de ani utiliza un autoturism pentru deplasările legate de activitățile ilegale, deși nu deținea permis de conducere. În plus, acesta este cercetat pentru operațiuni neautorizate cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive.

Pe 8 iulie, ambii suspecți au fost reținuți de procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Cluj, iar pe 9 iulie, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Cluj a dispus arestarea lor preventivă pentru 30 de zile.