Ce spune Laura Cosoi despre mama din Constanța care și-a bătut fetița în stradă. „Mai am un gând care nu îmi dă pace”

Laura Cosoi are o comunitate de mame, cu care analizează diferite subiecte de parenting. Astfel că, vedeta a postat și un mesaj legat de atitudinea femeii din Constanța care și-a lovit fetița în stradă.

„Și acum, la ceas de seară, mai am un gând care nu îmi dă pace, legat tot de conflictul surprins public între mama și copilul ei…

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Dincolo de imaginile care circulă și de opiniile care se împart în câteva secunde, există o întrebare care mă preocupă mai mult decât orice: ce rămâne între un copil și mama lui după un astfel de moment devine public? Dincolo de judecăți, de comentarii și de emoțiile de moment, rămâne o relație care va trebui să își găsească din nou echilibrul”, a declarat Laura Cosoi, pe grupul de Facebook ”Eu te-am facut, eu te IUBESC!”.

Laura Cosoi se pregătește să devină mamă pentru a cincea oară, o experiență care aduce cu sine nu doar o bucurie imensă, ci și o serie de provocări pe care vedeta a ales să le abordeze cu o sinceritate debordantă.

„Multă lume mă întreabă cum este a cincea sarcină. Dacă e mai ușoară. Dacă sunt mai relaxată. Dacă «știu deja ce urmează». Răspunsul este… și da, și nu. Experiența ajută enorm, dar vine și cu mai multe responsabilități, mai multe comparații, mai multe frici conștiente și mai puțin timp să fii doar… însărcinată”, a explicat Laura Cosoi.

Cu toate acestea, vedeta se declară surprinsă de rezistența organismului său în această etapă avansată: „Adevărul este că această a cincea sarcină a fost mult mai ușoară decât m-aș fi așteptat. Chiar și al treilea trimestru m-a surprins prin câtă energie am avut. Dacă ar fi să o rezum într-o singură frază, aș spune: Corpul meu știe perfect ce are de făcut”, a încheiat Laura Cosoi.