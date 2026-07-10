Cifrele arată că, în aprilie 2026, câștigul salarial mediu brut a fost de 9.700 de lei, iar cel net la nivel național a fost de 5.843 de lei, o creștere modestă de 3,5% comparativ cu aceeași lună din 2025.

București conduce la salarii mari, Sibiul surprinde

Orașul București rămâne lider în topul salariilor, cu un câștig salarial mediu net de peste 7.600 de lei pe lună.

Capitala este urmată de județele Timiș și Cluj, unde veniturile medii depășesc 6.700 de lei, iar pe locul patru se poziționează Sibiu, cu peste 6.400 de lei net lunar.

Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Sibiul se remarcă în mod special, fiind singurul județ din România care a înregistrat o creștere salarială de două cifre față de aprilie 2025.

Potrivit datelor INS, acest județ a avut un avans de peste 10% al salariului mediu net, semnificativ peste media națională de 3,5%.

Județele cu salarii la coada clasamentului

La polul opus, județe precum Giurgiu, Suceava, Vrancea, Vaslui, Botoșani și Teleorman rămân cele cu cele mai mici salarii.

Acolo, câștigul salarial mediu net abia depășește 4.100 de lei pe lună, fiind cu aproximativ 3.500 de lei mai mic decât în București, unde de câștigă în medie 7.600 de lei.

Aceste diferențe mari continuă să scoată în evidență decalajele economice dintre regiunile României.

Petrolul și IT-ul, cel mai bine plătite sectoare

În ceea ce privește sectoarele economice, extracția petrolului brut și a gazelor naturale rămâne cel mai bine remunerat domeniu, cu salarii medii nete de peste 15.400 de lei pe lună.

Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

INS explică această creștere semnificativă, de peste 40% față de martie 2026, prin acordarea unor prime și bonusuri în luna aprilie.

Pe locul al doilea se află sectorul IT, unde angajații câștigă, în medie, peste 14.200 de lei net lunar.

Alte domenii de top includ fondurile private de pensii și prelucrarea țițeiului, cu salarii între 12.000 și 13.500 de lei net pe lună.

Domeniile cu cele mai mici salarii

De cealaltă parte, acvacultura, serviciile de asistență socială și sectorul hotelurilor și restaurantelor se mențin la coada clasamentului.

Veniturile medii nete din aceste domenii rămân considerabil sub media națională, conform datelor publicate de Institutul Național de Statistică.

În timp ce unele regiuni și industrii înregistrează progrese semnificative, altele rămân în urmă, reflectând provocările economice continue ale României în reducerea disparităților salariale regionale și sectoriale.

Creșterea salariului minim brut pe economie la 4.325 de lei pe lună de la 1 iulie poate duce la majorări salariale și pe verticală, astfel că efectul se poate extinde și asupra salariilor mai mari decât minimul pe economie, prin ajustarea grilelor de salarizare.