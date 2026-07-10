Ce spune eleva de 10 la BAC despre notele obținute

Deși era sigură va lua nota 10 la matematică, Ana Maria nu se aștepta ca rezultatul să fie maxim și la celelalte materii. Singura elevă care a luat 10 la BAC în județul Olt a fost emoționată când a primit rezultatele.

„Sincer, am fost surprinsă, de-a dreptul copleșită. Adică nu mă așteptam. Bine, la matematică eram sigură că iau 10, dar pentru celelalte materii a fost o surpriză. Am fost foarte emoționată, dar cred că, într-un final, meritam rezultatul”, mărturisește eleva, într-un interviu acordat pentru postul local Olt TV.

Singura elevă de 10 la BAC din Slatina spune care este secretul rezultatelor

Ana Maria mărturisește că a muncit foarte mult de-a lungul anilor de școală și liceu. Tânăra este unul dintre cele mai bune exemple că eforturile și munca sunt răsplătite.

„Am muncit foarte mult de-a lungul întregilor ani de liceu și școală generală”, a povestit Ana Maria Știrbescu.

Cine sunt oamenii cărora eleva din Olt le va fi mereu recunoscătoare

Tânăra a ținut să sublinieze rolul important al dascălilor și al familiei în reușita sa.

„Le mulțumesc dascălilor, am avut sprijin din partea lor necondiționat. Am pus tot timpul întrebări, am avut curajul și am fost încurajată să pun întrebări.

Părinților mei le mulțumesc că m-au sprijinit, mi-au spus o vorbă bună, m-au îmbrățișat. Este de-a dreptul extraordinar să ai lângă tine niște oameni precum sunt părinții mei. Le mulțumesc și bunicii, care a fost un suport extraordinar”, a adăugat Ana Maria.

Eleva de 10 la BAC visează că ajungă profesoară

Visul său este să devină profesoară, iar alegerea Facultății de Litere îi reflectă această dorință.

„Eu sunt încântată cu alegerea mea, cred că mă reprezintă”, a încheiat tânăra care, prin performanța sa, a adus județului Olt o reușită remarcabilă.

Elevii au obținut cele mai multe note de 10 la matematică

Ministerul Educației a publicat rezultatele inițiale ale examenului de Bacalaureat 2026, relevând o performanță impresionantă la proba obligatorie a profilului, în special la matematică. Potrivit datelor centralizate, mii de note de 10 au fost acordate înainte de soluționarea contestațiilor.

Matematica este disciplina cu cele mai multe note maxime în acest an. Dintr-un total de 3.548 de note de 10 înregistrate la proba obligatorie a profilului (E)c)), 2.289 au fost obținute la matematică, urmate de 1.259 de note de 10 la istorie.

„Este un rezultat extraordinar, care reflectă eforturile elevilor și profesorilor”, a declarat un oficial din cadrul Ministerului Educației.

45 de elevi au avut media 10 la BAC 2026

Un număr de 45 de elevi au încheiat Bacalaureatul 2026 cu media generală 10. Dintre aceștia, 38 sunt fete și 7 băieți. Cele mai multe medii maxime au fost obținute în București, urmat de județele Cluj și Iași. 12 dintre elevii care au luat 10 la BAC sunt din București.

La proba scrisă la limba și literatura română, 454 de candidați au obținut nota maximă. În ceea ce privește limba maternă, s-au înregistrat 34 de note de 10, dintre care 27 la limba maghiară, 5 la limba germană și câte una la limbile sârbă și slovacă.