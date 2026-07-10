Și-a vândut aproape toată garderoba pe Vinted

Rebekah a început cu hainele pe care nu le mai purta. A fotografiat fiecare obiect, l-a pus la vânzare și a acceptat inclusiv sume mici, de câteva lire. În total, a vândut peste 200 de articole pe Vinted. Printre ele s-au aflat haine de la Gymshark, Per Una, Tommy Hilfiger și Agent Provocateur, dar și accesorii sau obiecte decorative pe care le ținea în casă fără să le folosească.

Cele mai multe produse s-au vândut cu 5, 10 sau 20 de lire sterline. Pentru un palton Barbour a primit 100 de lire. Separat, a vândut printr-o platformă pentru produse de lux o geantă Louis Vuitton cu 150 de lire și un ceas Omega cu 160 de lire. La final, din garderobă îi mai rămăsese doar ceea ce încăpea într-o valiză.

„Nu erau lucruri care să aducă prea mult în viața mea”, a spus tânăra despre hainele și obiectele la care a renunțat.

A lucrat până la 60 de ore pe săptămână

Vânzările de pe Vinted au reprezentat doar o parte a planului. Rebekah s-a oferit să lucreze suplimentar la bancă și a ajuns să petreacă la serviciu câte 12 ore pe zi, cinci zile pe săptămână. Programul său începea la ora 8.00 și se încheia la 20.00, iar în unele săptămâni ajungea la 50 sau 60 de ore de muncă. Orele suplimentare erau plătite mai bine, ceea ce a ajutat-o să-și mărească rapid economiile.

„Uneori eram complet epuizată”, a recunoscut Rebekah. Gândul că banii îi vor permite să nu mai lucreze timp de aproximativ un an a ajutat-o însă să continue.

Rebekah Swatton 4Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 6

Pentru a economisi și mai mult, tânăra și-a vândut și mașina pentru aproximativ 2.500 de lire sterline și s-a mutat cu părinții.

Timp de șapte luni, tânăra nu și-a mai cumpărat haine sau produse de machiaj și a renunțat aproape complet la ieșirile în oraș. Singura cheltuială la care nu a vrut să renunțe a fost abonamentul de 30 de lire la sala de sport, deoarece urma să facă numeroase trasee montane în timpul călătoriei.

Moartea iubitului i-a schimbat complet perspectiva asupra vieții

Dorința de a călători și de a nu mai amâna planurile a apărut după o tragedie petrecută în urmă cu cinci ani. Iubitul ei a murit subit în urma unui stop cardiac provocat de o afecțiune cardiacă nediagnosticată. Cei doi aveau o relație de aproximativ șase luni. Iar Rebekah spune că pierderea lui a făcut-o să înțeleagă că viața se poate schimba într-o clipă.

„M-a făcut să mă trezesc cu adevărat și am simțit că nimic nu mai este sigur”, a mărturisit ea.

Tânăra spune că, până atunci, trecuse direct de la studii la construirea unei cariere, fără să se oprească pentru a se gândi ce își dorește cu adevărat.

„Am trecut direct de la facultate la carieră, fără să mă gândesc prea mult. Întotdeauna am spus că vreau să călătoresc, iar ceea ce s-a întâmplat a fost catalizatorul primei mele călătorii. Vreau să îmi trăiesc viața la maximum”, a explicat Rebekah.

Prima călătorie a durat șase luni și i-a schimbat viața

În martie 2025, Rebekah și-a luat concediu și a plecat timp de șase luni într-o călătorie cu rucsacul în spate. Alături de actualul său partener, Adam Eaton, a ajuns în Australia, Filipine, Cambodgia, Vietnam, Kenya și Tanzania. Pentru prima călătorie economisise aproximativ 12.000 de lire într-un an. La întoarcerea în Marea Britanie, Rebekah a observat că nu simțise lipsa celor mai multe lucruri pe care le lăsase acasă.

„Mi-am dat seama că trăisem fără toate acele lucruri și eram mai fericită”, a povestit ea.

Și, în loc să o facă să își dorească să se stabilească, experiența i-a dat curajul să plece din nou. De această dată, a decis să își părăsească definitiv locul de muncă și să nu se mai întoarcă în Marea Britanie timp de câțiva ani.

Buget de 40 de lire pe zi pentru un an de călătorie

Rebekah și Adam au calculat că fiecare are nevoie de aproximativ 18.000 de lire pentru a putea călători timp de un an, dacă locuiesc în hosteluri și își controlează atent cheltuielile. Cei doi au stabilit un buget zilnic de aproximativ 40 de lire pentru cazare și mâncare. Rebekah a păstrat separat și câteva mii de lire pentru urgențe.

Au plecat cu un bilet doar dus spre Guatemala, unde cazarea la hostel costa aproximativ 15 lire pe noapte și includea, în unele locuri, micul dejun și o bere. Planul lor include Guatemala, Columbia, Peru, Ecuador, Brazilia, Chile și Argentina. Rebekah nu a stabilit însă o dată la care să se întoarcă acasă.

Ar putea ajunge în Noua Zeelandă

După America de Sud, cei doi iau în calcul să meargă în Noua Zeelandă, unde ar putea să își găsească de lucru și să se stabilească pentru o perioadă.

Până atunci, Rebekah spune că vrea să se bucure de libertatea pe care i-au oferit-o economiile. În Guatemala a urcat pe vulcanul Acatenango pentru a vedea lava în timpul nopții, iar în Peru a făcut o drumeție de cinci zile prin Anzi, până la Machu Picchu. Pe termen lung, ea și Adam spun că își doresc să se căsătorească și să aibă copii. Deocamdată însă, nu vor să își facă un plan rigid.

„Singurul meu regret este că nu am făcut asta mai devreme”, a spus Rebekah.

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