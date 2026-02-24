Momentul impactului dintre adolescentul aflat pe trotinetă și autobuzul CTP, al serviciului de transport public din Cluj-Napoca, a fost surprins de o cameră de supraveghere montată în mijlocul de transport în comun, potrivit Ziua de Cluj. Atenție, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional.

În clipul video se observă cum tânărul traversează pe roșu, având căști în urechi, și intră cu trotineta, fără să se asigure, în fața autobuzului.

Din primele cercetări efectuate la fața locului a reieșit că adolescentul, domiciliat în Cluj-Napoca, se deplasa pe strada Petőfi Sándor și ar fi pătruns în intersecție, pe Bulevardul 21 Decembrie, pe culoarea roșie a semaforului electric pentru a efectua un viraj la stânga. Acesta a intrat în coliziune cu un autobuz condus de un bărbat de 50 de ani, din același municipiu, care circula regulamentar, potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Cluj.

Imaginile din interiorul autobuzului arată cum tânărul iese de pe o stradă și pătrunde în intersecție fără să se asigure, deși mijlocul de transport în comun circula pe banda unică dedicată și avea prioritate de trecere.

În urma impactului, adolescentul nu a suferit răni extrem de grave. Victima a fost preluată și transportată la spital pentru îngrijiri de specialitate.

Șoferul autobuzului a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Oamenii legii desfășoară în continuare verificări pentru clarificarea circumstanțelor producerii evenimentului rutier.

